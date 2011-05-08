حوزه نشر دیگر سودآور نیست/ رقابت نامتوازن ناشران دولتی و خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "اقتصاد کتاب و مطبوعات" صبح امروز یکشنبه با حضور نعمت‌الله شهبازی، سیف‌الله یزدانی و امیدعلی مسعودی در غرفه سرای روزنامه‌نگاران ایران در نمایشگاه کتاب تهران برگزار ‌شد.

شهبازی: شاهد روند نزولی مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد مطبوعات هستیم

در ابتدای این نشست نعمت الله شهبازی مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه ورزشی "گل" و نشریه "بورس کالا" از مغفول ماندن مقوله اقتصاد مطبوعات در دهه‌های گذشته انتقاد کرد و آن را ناشی از وابسته بودن مطبوعات به دولت یا بخش های عمومی شبه دولتی دانست.

وی گفت: اقتصاد مطبوعات وابسته به سه مقوله است؛ اول مخاطبان یا همان بحث فروش نشریه، دوم تبلیغات و آگهی و سوم حمایت های دولتی. در سال های اخیر ما شاهد روند نزولی و رو به پائین این مولفه های تاثیرگذار در اقتصاد مطبوعات بوده ایم.

این فعال مطبوعاتی در عین حال وجود استثناهایی را در این روند کلی و به گفته او "رو به نزول" تائید کرد و افزود: ممکن است حمایت هایی از یک نشریه خاص صورت بگیرد؛ همانند آنچه سال گذشته در مصوبه ای که آگهی ها را به سمت یک نشریه خاص سوق می داد، شاهد بودیم.

مدیرمسئول روزنامه "گل" و "بورس کالا" اضافه کرد: البته بعضی اوقات نیاز است که یک بنگاه دولتی بعضی نشریات را برای اینکه بیشتر بفروشند، با قیمت نازل‌تری عرضه کند، اما متاسفانه این روند عمومیت پیدا کرده است و یکی از مشکلات اصلی حوزه نشر رقابت نابرابر نشر خصوصی و دولتی است.

شهبازی با تاکید بر لزوم واگذاری بنگاه های توزیعی کتاب و مطبوعات بر اساس اصل 44 قانون اساسی گفت: متاسفانه آنطور که از بنگاه های اقتصادی حمایت می شود، از بنگاه های حوزه نشر حمایت نمی شود. ما برای تهیه کاغذ مورد نیازمان با مشکلات جدی روبه‌روییم و در واقع بالاترین تعرفه را بابت کاغذ وارداتی باید بپردازیم.

وی همچنین میزان حمایت های دولتی از نویسندگانی را که به گفته او "حاصل چند سال پژوهش خود را در یک یا چند کتاب خلاصه و منتشر می کنند" اندک توصیف کرد و در پایان سخنانش گفت: افق فعالیت انتشاراتی ها در حوزه کتاب و مطبوعات خوب نیست و سودآوری کار در حوزه نشر بسیار پائین آمده است.

یزدانی: همه کتاب‌ها یک بازار ندارند

در نشست "اقتصاد کتاب و مطبوعات" همچنین سیف الله یزدانی صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه "عصر اقتصاد" با اشاره به کارکرد علم اقتصاد و غالب بودن صبغه کشفی این علم بر صبغه اختراعی آن، به طرح این سوال پرداخت که "اهالی نشر برای کشف روابط و ضوابط اقتصاد چقدر وقت گذاشته اند" و ادامه داد: نمی شود کتاب را عام دید؛ آیا رمان یا لغتنامه، صرف اینکه هر دو کتاب هستند، از بازار یکسانی برخوردارند؟ آیا بازار کتب دینی با کتاب‌های هنری یکی است؟

وی تاکید کرد: وجه اشتراک همه اینها البته کاغذ و چاپ است، اما بازارشان یکی نیست.

یزدانی اقتصاد نشر را نیازمند تصمیم گیری‌های گوناگون توسط ناشران، دولت و مخاطبان توصیف کرد و گفت: این تصمیم ها در کوتاه مدت باید طوری باشد که سیاست‌هایی اتخاذ شود که به نفع همه باشد و نه اینکه یکجانبه نگر باشد. در میان مدت باید با همکاری دانشگاه ها کارهای تحقیقاتی صورت گیرد و بر اساس آن طرحی جامع پیشنهاد شود. در بلندمدت هم باید فرهنگسازی شود و جایگاه کتاب در چشم انداز کشور دیده شود.

مسعودی: دغدغه اهالی نشر در مورد کتاب های فاخر جدی تر است

در این نشست همچنین امیدعلی مسعودی، مدرس رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات اجتماعی با اشاره به تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر وضعیت نشر کشور گفت: با توجه به بر هم خوردن تعادل در بازار، باید با رویکردی جدید به صنعت نشر نگاه شود؛ وقتی یارانه ها برداشته می شود، معلوم است اصلی ترین دغدغه مطبوعاتی ها حمل و نقل نشریاتشان است.

مسعودی افزود: این مسئله در نشر کتاب های سنگین و فاخر، جدی تر است و کمتر ناشری است که حاضر به چاپ این کتاب ها باشد. این مسائل منجر به حذف نویسنده هایی می شود که آثار ارزشمند خلق می کنند و از سوی دیگر قطع کتاب ها را کم ارزش‌تر و کوچک‌تر می کند.

مثال جالبی درباره وضعیت نشر کشور از مجری جلسه

مهران بهروز فغانی هم که اجرای نشست "اقتصاد کتاب و مطبوعات" را بر عهده داشت، با اشاره به تحقیقی که درباره اقتصاد صنعت نشر در ایران انجام داده است، گفت: من به یک نتیجه جالب رسیدم و آن اینکه بسیاری از کسانی که الان در راسته خیابان انقلاب به کار نشر مشغولند، پدران پدرانشان هم کتابفروش بوده اند و با چهارپا کتاب از سوریه، لبنان و عراق به ایران می آوردند و می فروختند اما نکته اصلی مسئله این است که آنها هیچ گاه به پسران پسرانشان دانش این کار خود را یاد ندادند!