دانشگاه فرهنگیان در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا وردی پیش از ظهر یکشنبه در بیست و هفتمین یادواره بزرگداشت مقام معلم اظهار داشت: این دانشگاه در کنار سایر دانشگاه های وزارت عالی آموزش فعالیت کرده و مدارک معتبری را ارائه می کند.

وی با بیان اینکه در دوره های ضمن خدمت مدارک معادل به افراد داده می شد، بیان داشت: این دانشگاه از اول مهرماه سال جاری برای در سطح استان فعالیت خود را آغاز می کند و با دوره های ضمن خدمت از نظر مدرک تفاوت دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش کلیدی در جهاد اقتصادی دارد، اضافه کرد: یکی از وظایفی که آموزش و پرورش بر عهده دارد فراهم کردن فرهنگ و زمینه جهاد اقتصادی است.

وردی با بیان اینکه یکی از شغل هایی که می تواند ارتباط با آخرت برقرار کند معلمی است، تصریح کرد: معلم می تواند به گونه ای عمل کند که سعادت دنیای دانش آموزان و سعادت آخرت خود و دانش آموزان را تأمین کند.

وی با اشاره به اینکه آنچه موجب جاودانگی انسان می شود فکر، اندیشه و حرکت پویا است، افزود: شهید مطهری و امام راحل یک ارتباط موثر با افراد جامعه برقرار کرده اند چرا که هنوز فکر، اندیشه و ارتباط موثر آنها با افراد جامعه برقرار است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به نحوه انتخاب معلمان نمونه بیان داشت: در سال جاری 251 پرونده برای انتخاب به مرکز استان فرستاده شد که از این تعداد 56 درصد آقایان و 43 درصد خانم ها بودند.

وردی از معرفی 29 معلم به عنوان نمونه استانی خبر داد و افزود: بر اساس سهمیه استان دو معلم نمونه کشوری از خراسان جنوبی انتخاب شده اند.

وی تفاوت معلمی با سایر مشاغل را در برقراری ارتباط با دانش آموزان برشمرد و اظهار داشت: ارتباط معلم با انسان ارتباطی از نوع مسئولیت پذیری است.

وردی آموزش و پرورش را نیازمند یک تحول بنیادی دانست و تصریح کرد: به نظر می رسد که این نهاد از انقلاب عقب مانده و یکی از برنامه های اساسی که در وزارت آموزش و پرورش تدارک دیده شده بحث تحول بنیادی است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از ساخت مجتمع های روستایی در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: با توجه به نتایج مطلوب این طرح مقرر شده در سطح مراکز استان ها نیز مجتمعی ایجاد که علی رغم وجود همه پایه های درسی توسط یک مدیر اداره شود.