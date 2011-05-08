اورکی موسیقی "مادر پاییزی" را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه بیش از 50 درصد تدوین این فیلم توسط فریدون جامه بزرگ به پایان رسیده است موسیقی آن نیز از سوی ستار اورکی ساخته می‌شود.

ستار اورکی پیشتر موسیقی فیلم‌های "ریسمان باز"، "نظام از راست"، "پاتو زمین نزار"، "سیب و سلما"، "آناهیتا"، "آسمان هشتم"، "جدایی نادر از سیمین" و ... ساخته است.

فیلمبرداری "مادر پائیزی" از اواخر بهمن ماه سال گذشته در منطقه شمال کشور (فریدون‌کنار، بابلسر، خزر‌شهر، ساری) آغاز شده و پس از تعطیلات عید نوروز در تهران (تهران، کن سولقان، امامزاده داوود) به پایان رسید.

در این فیلم هانیه توسلی، علیرضا جلالی‌تبار، ارشیا طالبی، کتایون کارایی، وحید رهبانی، بهناز جعفری، رویا ثمودی، آرش تاج، مختار سائقی و فرهاد بشارتی نقش آفرینی می‌کنند.

داستان "مادر پائیزی" درباره نوجوانی مبتلا به بیماری اوتیسم است که پس از اطلاع یافتن از زنده بودن مادرش از شمال عازم تهران می‌شود و ....