هیئت موسس صندوق پژوهش و فناوری تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، جلسه‌ انتخاب اعضای هیات موسس صندوق پژوهش و فناوری چهار محال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد برگزار و اعضای این هیئت مشخص شدند.

اسماعیل اسدی، رئیس دانشگاه شهرکرد در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته‌ بزرگداشت مقام معلم و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پژوهش و فناوری را کلید توسعه عنوان کرد.

وی با اشاره به رشد بسیار خوب آموزش استان چهار محال و بختیاری و پتانسیل های موجود و همچنین نیاز روز افزون به رشد و توسعه در منطقه و استان، بر لزوم حمایت از پژوهشگران و فناوران استان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه شهرکرد در ادامه‌ سخنان خود فعالیتهای مرکز رشد واحد های فناور را از بدو تاسیس تا کنون بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: در این مرکز از زمان آغاز فعالیت، استعدادهای درخشانی در زمینه فناوری در استان شناسایی شده که نشان می دهد حمایت از فناوران موجبات رشد و شکوفایی استان را فراهم خواهد کرد و در همین راستا به ضرورت تشکیل صندوق پژوهش و فناوری چهار محال و بختیاری تاکید کرد.

طادی رئیس مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه شهرکرد نیز در ادامه‌ این جلسه بیان داشت: صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان به استناد ماده‌ 100 قانون برنامه‌ سوم توسعه و تاکید مجدد در ماده‌ 45 قانون چهارم توسعه و با در نظر گرفتن مفاد آئین نامه‌ اجرای ماده‌ 100 مصوب هیئت وزیران با مشارکت حداکثر 49 درصد دولتی و حداقل 51 درصد بخش خصوصی، تحت عنوان صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری است که مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری، اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی جهت اجرای طرح های پژوهشی و پژوهش های کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری، اهداف صندوق است.

وی افزود: اجرای مرحله‌ تولید نیمه‌ صنعتی طرح های به نتیجه رسیده‌ پژوهشی و فناوری، تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تخقیقات به مرحله‌ی تولید و تامین سرمایه‌ی ریسک پذیر، تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، از جمله دیگراهداف این صندوق است.

طادی با اعلام اینکه صندوق پژوهش و فناوری استان چهار محال و بختیاری زیر مجموعه‌ صندوق نوآوری و شکوفایی کشور خواهد بود افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه‌ی اولیه‌ سه هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی ظرف سه سال به وجود خواهد آمد.