سالانه 30 هزار تن گندم از زمین های کشاورزی دلگان برداشت می شود

منصور عدل در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: از هر هکتار زمین های زیر کشت دلگان به طور متوسط 2.5 تا سه تن گندم برداشت می شود.
وی گفت: کاشت گندم در این شهرستان هر سال از دیماه آغاز و برداشت آن از اردیبهشت شروع می شود و تا آخر خرداد ماه ادامه دارد.
وی افزود: در سال زراعی 90 - 89 سطح زیر کشت گندم در دلگان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است.
مدیرجهاد کشاورزی دلگان بیان داشت: بیش از پنج هزار نفر در این شهرستان در کار کاشت، داشت و برداشت گندم مشغول هستند.
وی گفت: 40 دستگاه کمباین برای برداشت گندم کشاورزان این شهرستان بکار گرفته شده است.
وی افزود: دلگان با بیش از 11 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم رتبه نخست تولید گندم در جنوب سیستان و بلوچستان را دارد.
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