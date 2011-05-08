سالانه 30 هزار تن گندم از زمین های کشاورزی دلگان برداشت می شود

منصور عدل در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: از هر هکتار زمین های زیر کشت دلگان به طور متوسط 2.5 تا سه تن گندم برداشت می شود.

وی گفت: کاشت گندم در این شهرستان هر سال از دیماه آغاز و برداشت آن از اردیبهشت شروع می شود و تا آخر خرداد ماه ادامه دارد.

وی افزود: در سال زراعی 90 - 89 سطح زیر کشت گندم در دلگان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است .

مدیرجهاد کشاورزی دلگان بیان داشت: بیش از پنج هزار نفر در این شهرستان در کار کاشت، داشت و برداشت گندم مشغول هستند .

وی گفت: 40 دستگاه کمباین برای برداشت گندم کشاورزان این شهرستان بکار گرفته شده است.