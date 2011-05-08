رحمت امینی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: نشست به استقبال جشنواره تئاتر دانشگاهی با نام "تئاتر دانشگاهی دیروز، امروز، فردا " قرار است فردا در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی برگزار شود.

وی ادامه داد: در این سمینار علمی قرار است من به عنوان مدیر گروه نمایش دانشکده هنر و معماری و دکترمحمد باقرقهرمانی رئیس پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران سخنرانی‌هایی در ارتباط با چگونگی پذیرش دانشجو، آسیب شناسی وضعیت دانشگاه‌های هنر و...داشته باشیم.

این سمینار فردا دوشنبه 19 اردیبهشت ساعت 14 تا 16 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد واقع در خیابان دمشق برگزار می‌شود.