دو فوریت طرح تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی شهر تهران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در حاشیه جلسه غیرعلنی روز یکشنبه شورا با بیان اینکه اصل طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و اجرایی سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه امروز با اصلاحات به تصویب رسید، گفت: موضوع بافت فرسوده برای شورای اسلامی شهر تهران از اهمیت بالایی برخوردار است که متاسفانه کارنامه‌ای که این سازمان در جلسات علنی ارایه داد مورد قبول اعضای شورا قرار نگرفت و منجر به ارایه این طرح شد.

وی ادامه داد: طرح تفحص از سازمان نوسازی توسط سه کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون عمران شورای شهر تهران در حال پیگیری است و طی دو هفته آینده نتیجه در صحن شورا اعلام می‌شود و سپس در خصوص واگذاری اختیارات سازمان نوسازی به واحدهای اجرایی دیگر مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

دانشجو با تاکید بر اینکه نتایج تحقیق و تفحص شورا تا دو هفته دیگر اعلام می‌شود گفت: ‌تصمیم گیری قطعی براساس نتایج این گزارش است.

دانشجو با اشاره به شکافهای بوستان نهج‌البلاغه افزود: کارشناسان شورا این نشستها را نتیجه شتابزدگی در اجرای پروژه دانستند. همچنین رئیس کمیسیون محیط زیست شورا اعلام کرد تذکراتی در خصوص مطالعات فنی و تثبیت خاک به شهرداری داده شده که این اطمینان خاطر از سوی مجریان پروژه داده شده که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: به دلیل نگرانیهایی که برای جان شهروندان وجود دارد خواستار توضیحاتی در این رابطه شده‌ایم.

وی از پروژه‌ امیرکبیر در منطقه یک شهرداری تهران به عنوان دومین تذکر شورا به شهرداری نام برد و گفت: این پروژه به طور 24 ساعته در حال فعالیت است و آسایش مردم منطقه را به خطر انداخته همچنین سبب ترکهایی در املاک مجاور گزارش شده است.

دانشجو ادامه داد: این پروژه متعلق به شهرداری نیست اما مجوز ساخت آن را شهرداری صادر کرده و باید با فوریت بر ادامه روند اجرایی این پروژه نظارت کند.

پیش از این نیز تذکراتی در رابطه با خطرات جانی این پروژه در صحن علنی شورا مطرح شده بود.