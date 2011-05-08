به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر و آنونس فیلم سینمایی "پایان‌نامه" به کارگردانی حامد کلاهداری و تهیه‌کنندگی روح‌الله شمقدری که توسط موسسه "مرآت هنر" آماده شده است، در سایت این اثر سینمایی به نشانی اینترنتیhttp://www.payannamefilm.com رونمایی شد و هم اکنون در این آدرس قابل مشاهده است.

"پایان‌نامه" با مضمونی اجتماعی داستان چهار دانشجو را روایت می‌کند که برای رساندن پایان‌نامه شان به استاد، به طور ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می‌شوند. بستر وقوع این داستان در ماه‌های پس از انتخابات سال 88 است که موجب می‌شود برخی از زوایای پنهان حوادث آن زمان به صورت نمادین آشکار شود.

محمدرضا شریفی‌نیا، داریوش ارجمند، احمد نجفی، جمشید هاشم‌پور، حامد کمیلی، بهاره افشاری، کامران تفتی، محمد صادقی، چکامه چمن‌ماه، هادی دیباجی، نیما شاهرخ‌شاهی، علی اوسیوند، میرحسین معلومی، میرطاهر مظلومی و مریم کاویانی و ... بازیگران اصلی این اثر سینمایی هستند.

فیلم سینمایی "پایان‌نامه" که پخش آن را موسسه "جبرائیل" به مدیریت محسن صادقی بر عهده دارد، به زودی و پس از فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" در گروه سینمایی استقلال روی پرده می‌رود.