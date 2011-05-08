صنایع دستی باید مطابق با نیاز جامعه تولید شود

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاربردی کردن تولیدات از سیاست های دولت دهم در حوزه ارتقای فرهنگ و هنر و صنایع دستی بوده و این سیاست با جدیت در حال پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به اینکه صنایع دستی از مولفه های توسعه و رونق اقتصادی است، بر ضرورت تغییر کاربردی این صنعت در استان تاکید کرد.

رئیس میراث فرهنگی گیلان در ادامه حمایت خوب دولت، بیمه کردن هنرمندان صنایع دستی، توسعه و تجهیز کارگاههای صنایع دستی در تغییر کاربردی این صنعت را بسیار موثر عنوان کرد.

وی با اشاره به فرهنگ بومی گیلان اظهارداشت: در بحث توزیع ثروت گردشگری بصورت یکسان در شهرستان های استان، جشنواره فرهنگی - آیینی در تمامی مناطق طی ایام نوروز امسال به اجرا درآمد.

عزیزی خاطر نشان کرد: استان گیلان فرهنگ کهن و غنی برخوردار است که باید این فرهنگ به درستی به نسل جوان جامعه منتقل شود.

وی همچنین توسعه گردشگری خارجی در استان را رو به رشد دانست و گفت: در نوروز سال 90 ورود و اقامت گردشگران خارجی به استان گیلان 84.70 درصد روند رو به رشد داشته و این یک موفقیت خوبی برای توسعه گردشگری خارجی است.

رئیس میراث فرهنگی گیلان خاطر نشان کرد: هدف اصلی جلب گردشگر خارجی کسب درآمد و ایجاد اشتغال است که اقتصاد استان به آن نیازمند مبرم دارد.

وی گفت: گردشگری از پویاترین فعالیت‌ های اقتصادی عصر حاضر است که توسعه آن نقش مهمی در توسعه پایدار، درآمدزایی، اشتغالزایی، توزیع درآمدها، عدالت اجتماعی، رفع فقر ایفا می ‌کند.

عزیزی افزود: این صنعت از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست ‌محیطی و فرهنگی زیادی را در ابعاد کلان به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: گردشگری تأثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌ های بومی منطقه، اثبات ارزش‌ های فرهنگی، گشودن جوامع به روی تأثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک کشور می ‌گذارد که امری شایان توجه است.

رئیس میراث فرهنگی گیلان ادامه داد: در کشور به ویژه گیلان با توجه به پیشینه تاریخی گرانبها و نیز موقعیت جغرافیایی و طبیعی آن، ظرفیت‌ های فراوانی برای رشد و توسعه گردشگری برای دستیابی به این اهداف وجود دارد.

عزیزی همچنین با اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از مولفه های توسعه و رونق اقتصادی است، بر ضرورت تغییر کاربردی صنایع دستی تاکید کرد.

وی در ادامه حمایت خوب دولت، بیمه کردن هنرمندان صنایع دستی، توسعه و تجهیز کارگاههای صنایع دستی در تغییر کاربردی این صنعت را بسیار موثر عنوان کرد.