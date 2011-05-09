بخشی از بودجه فرهنگی سال 89 هزینه نشده است

جواد آرین‌منش به خبرنگار مهر گفت: بودجه سال 89 یک اشکال عمده داشت و آن این بود که از بودجه‌ای که برای ارتقای فرهنگ در استان‌ها اختصاص پیدا کرده بود و شامل 1500 میلیارد تومان بود، تنها 25 درصد آن به استان‌ها اختصاص پیدا کرد و تحولی که می‌شد با این رقم بودجه در استان‌ها به وجود بیاید اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شده دولت از طرق مختلف اعتبار تامین کند، آن 75 درصدی که قرار بود هزینه شود به پرداخت یارانه‌ها تخصیص پیدا کرده است. بخشی از این اعتبار از بانک مرکزی، وزارت نفت و... تامین شده است.

این نماینده مجلس افزود: با توجه به شرایط و فضای جامعه اعتباری که برای حوزه فرهنگ در سال 90 در نظر گرفته شده اگرچه پاسخگوی نیاز همه نیست اما نسبت به سال 89 در بحث بودجه فرهنگی رشد داریم، امیدواریم منابع درآمد دولت محقق شود تا برنامه‌های فرهنگی به خوبی انجام شود.

آرین‌منش گفت: امسال برای تولید فیلم فاخر 80 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال 89 در این بخش هم افزایش بودجه داریم، می‌دانیم که تولید فیلم فاخر نیازمند بودجه‌ها و اعتبارات بیشتری است امیدواریم در آینده بتوانیم اعتبار بیشتری برای تولید فیلم‌های فاخر تامین کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از اتفاق‌های مهمی که در حوزه فرهنگ و هنر باید بیفتد، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و فعال کردن بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر است، اگر بخش خصوصی را توانمند کنیم می‌توانیم به منابعی دست پیدا کنیم که تولید و توسعه فرهنگی را تسریع کنند، با دادن وام‌ها و تسهیلات بانکی و مسائلی از این دست می‌توانیم بخش خصوصی را تشویق کنیم تا در حوزه فرهنگ و هنر مشارکت بیشتر و بهتری داشته باشد.