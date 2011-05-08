جلسه عصر مجلس لغو شد/ جلسه بعدی عصر فردا

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس ساعت 14 امروز برگزار می شود .

بر اساس این گزارش قرار شد در جلسه نوبت عصر بدون ورود به ردیف های بودجه که در جلسه صبح منجر به تنش هایی در مجلس شده بود ، مواد مراعا مانده مورد بررسی قرار گیرد ، همچنین رقم ماده واحده بودجه در کمیسیون تلفیق مورد محاسبه قرار گرفته وگزارش آن به صحن مجلس برسد .

اما ساعت 13:45 از طریق بلندگوهای مجلس به نمایندگان اطلاع داده شد که جلسه عصر مجلس لغو و جلسه بعدی ساعت 14 فردا دوشنبه خواهد بود.