  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد؛

جلسه عصر مجلس لغو شد/ جلسه بعدی عصر فردا

جلسه عصر مجلس لغو شد/ جلسه بعدی عصر فردا

مجلس شورای اسلامی به دلیل طولانی شدن کار کمیسیون تلفیق در محاسبه سقف هزینه‌های بودجه 90 جلسه نوبت عصر امروز را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس ساعت 14 امروز برگزار می شود .

بر اساس این گزارش قرار شد در جلسه نوبت عصر بدون ورود به ردیف های بودجه که در جلسه صبح منجر به تنش هایی در مجلس شده بود ، مواد مراعا مانده مورد بررسی قرار گیرد ، همچنین رقم ماده واحده بودجه در کمیسیون تلفیق مورد محاسبه قرار گرفته وگزارش آن به صحن مجلس برسد .

اما ساعت 13:45 از طریق بلندگوهای مجلس به نمایندگان اطلاع داده شد که جلسه عصر مجلس لغو و جلسه بعدی ساعت 14 فردا دوشنبه خواهد بود.

کد مطلب 1306964

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها