560 فرهنگی ناحیه سه کرج تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر ناحیه سه آموزش و پرورش کرج ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از معلمان نمونه و منتخب کشوری، استانی و منطقه ای ناحیه سه آموزش و پرورش کرج در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر اظهار داشت: تکریم و تجلیل از معلمان و فرهنگیان باید مصداق واقعی داشته باشد تا بتوان به معنای واقعی نسبت به تجلیل از آنان اقدام کرد.

احمد هراتی افزود: شهرستان کرج یکی از کلانشهرهای کشور است که به دلیل رشد روزافزون جمعیت و مهاجرپذیری با جمعیت بالای دانش آموزی نیزمواجه است.

این مسئول با اشاره به اینکه فراهم کردن زیرساختهای لازم برای رفاه جامعه فرهنگیان از جمله اقدامات مهم اداره کل آموزش و پرورش استان البرز نیز می باشد، خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در نظر دارد نسبت به اجرای برنامه های مختلف به منظور فراهم کردن امکانات رفاهی و خدماتی برای معلمان و فرهنگیان این ناحیه اقدام کند.

تعاونی چند منظوره فرهنگیان ناحیه سه فعال شده است

مدیر ناحیه سه آموزش و پرورش کرج در ادامه سخنان خود از فعال شدن تعاونی چند منظوره فرهنگیان این ناحیه خبر داد و گفت: با فعال شدن این تعاونی اقدامات مختلفی از جمله احداث زائرسرا در مشهد مقدس، مجمتع رفاهی رامسر و... می توان بخشی از محرومیت های این حوزه را برطرف کرد.

وی یادآور شد: راه اندازی بانک فرهنگیان، موسسه مالی و اعتباری فرهنیگیان نیز از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار این مدیریت برای بهبود وضعیت خدماتی و رفاهی برای فرهنیگیان ناحیه سه آموزش و پرورش کرج قرار دارد.

به گفته هراتی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج با پرداخت وامهای 10 میلیون تومانی به فرهنگیان قصد دارد علاوه بر همراهی و مشارکت آنان در اجرای برنامه های رفاهی و خدماتی نسبت به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقدام کند تا علاوه بر برخورداری از خدمات مختلف رفاهی از امتیازات این سرمایه گذاری نیز بهره مند شوند.

در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از معلمان برتر کرجی تجلیل بعمل آمد.