به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داد: با گذشت بیش از 4 ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، وزارت رفاه و تامین اجتماعی به 15 مورد از مشکلات مطرح شده که بیشترین فراوانی را داشته است، پاسخ داد که مشروح آن در ذیل می آید:

1- خانوارهایی که علیرغم مشاهده واریز مبلغ یارانه هر دو مرحله اول و دوم در این سامانه، صرفاً مبلغ یارانه یکی از مراحل اول یا دوم در حسابشان موجود بوده و آن را دریافت کرده‌اند ؟



یارانه هر دو مرحله برای همه افرادی که تا تاریخ 15/11/1389 حسابشان را به‌صورت نهایی و دائم در سامانه refahi.ir ثبت کرده‌اند، واریز شده است. لذا به افرادی که همچنان مبلغ یارانه یکی از مراحل اول یا دوم و یا هر دو مرحله را در حساب خود مشاهده نمی‌کنند، باید جهت رفع مشکل به بانک مربوطه مراجعه نمایند تا بانک در صورتی که حساب فرد مشکل دارد(اعم از مسدودی، راکد، مشترک بودن یا فراگیر نبودن حساب)، مشکل حساب را برطرف کرده و همان حساب را مجدداً از طریق شبکه e-bank در سامانه رفاهی ثبت نماید و در صورت عدم رفع مشکل حساب قبلی می‌توانند شماره حساب جدیدی را بنام سرپرست خانوار از طریق شبکه e-bank در سامانه ثبت کند.

شایان ذکر است که در هر دو مورد فوق ضروریست خانوارها از بانک مربوطه رسید چاپی ثبت صحیح حساب را دریافت نمایند. بدیهی است تا مادامی که مشکل حساب خانوارهای فوق‌الذکر از طریق بانک مربوطه برطرف نشود، یارانه مراحل بعدی آنها نیز واریز نخواهد شد.

2- خانوارهایی که اصلاحات مربوط به بُعد خانوار را در آذرماه سال 89 در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار مرکز آمار اِعمال نموده‌اند، ولی یارانه آنها همچنان به مبلغ کمتر و به تعداد نفرات قبل از اصلاح اطلاعات واریز شده است ؟



مبلغ یارانه مرحله دوم افراد جامانده، دقیقاً بر اساس اطلاعات اصلاحی دریافتی از مرکز آمار در هفته پایانی اسفند ماه سال 1389 به حساب سرپرست خانوارهای مربوطه واریز شده است. لذا اگر همچنان مغایرتی در مبلغ یارانه واریزی و تعداد نفرات واقعی خانوار وجود دارد، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری فرصت خواهید داشت که نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خانوار خود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار مرکز آمار ایران اقدام نمایید.

3- خانوارهایی که علیرغم ثبت‌نام به موقع در تابستان سال 87 یا بهار سال 89 در پایگاه مرکز آمار و دریافت کد رهگیری مربوطه، اطلاعات هویتی آنها در سامانه refahi.ir مورد شناسایی قرار نگرفته و لذا امکان ثبت شماره حساب در این سامانه را نداشته‌اند ؟



اینگونه خانوارها به منظور بررسی وضعیت ثبت نامشان در مرکز آمار، باید ضمن در دست داشتن مدارک هویتی و برگه کوچک کد رهگیری به فرمانداری شهرستان خود مراجعه نموده، فرم مربوطه را تکمیل نمایند. فرم‌های مزبور جهت راستی‌آزمایی صحت ادعا توسط مرکز آمار ایران مورد بررسی واقع خواهد شد و اطلاعات مربوطه در صورت تأیید توسط مرکز آمار، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال خواهد شد تا یارانه واریز نشده مراحل قبلی به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

4- خانوارهایی که علیرغم ثبت نام مجدد در پایگاه اطلاعات مرکز آمار در آذرماه سال 1389 همچنان اطلاعات هویتی آنها در سامانه refahi.ir شناخته نمی‌شود و لذا امکان ثبت شماره حساب در این سامانه را ندارند ؟



اینگونه خانوارها به منظور بررسی وضعیت ثبت نامشان در مرکز آمار، باید ضمن در دست داشتن مدارک هویتی و برگه کوچک کد رهگیری به فرمانداری شهرستان خود مراجعه نموده، فرم مربوطه را تکمیل نمایند. فرم‌های مزبور جهت راستی‌آزمایی صحت ادعا توسط مرکز آمار ایران مورد بررسی واقع خواهد شد و اطلاعات مربوطه در صورت تأیید توسط مرکز آمار، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال خواهد شد تا یارانه واریز نشده مراحل قبلی به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

5- خانوارهایی که سرپرست آنها به یکی از دلایل ذیل، صلاحیت یا امکان دریافت یارانه نقدی خانوار را ندارد، جهت تغییر سرپرست برای دریافت یارانه چه باید بکنند؟



- اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر

- زندانی بودن سرپرست خانوار در داخل یا خارج از کشور

- محجوریت و یا سفاهت سرپرست خانوار

- متواری بودن سرپرست خانوار



1) همسر خانوار باید ضمن در دست داشتن اسناد و مدارکی که در دستورالعمل ماده (9) آیین‌نامه ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آن اشاره شده، جهت تکمیل فرم تغییر سرپرست به فرمانداری شهرستان خود مراجعه نماید.



2) فرمانداری‌ها به ترتیبی که در شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده (9) آیین‌نامه ماده (7) قانون فوق‌الذکر اشاره شده، مراحل فرایند تغییر سرپرست اینگونه خانوارها را انجام می‌دهند.



3) سرپرست جدید خانوار از تاریخ20 همان ماه باید ضمن مراجعه به سامانه refahi.ir نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود جهت دریافت یارانه خانوار از مراحل بعدی اقدام نماید.



بدیهی است مبلغ یارانه‌ای که در مراحل قبلی به حساب سرپرست اصلی خانوار واریز شده، قطعیت یافته و دیگر به حساب سرپرست جدید مسترد نخواهد شد.

6- حوزه وظایف کمیسیون استانی ماده (10) در حال حاضر چیست؟



همانگونه که در بند «الف» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/2/1389 به صراحت ذکر گردیده، کمیسیون استانی ماده 10 صرفاً به اعتراض اشخاصی که وجوه دریافتی از آنان مسترد گردیده یا ملزم به استرداد آن می‌باشند، رسیدگی می‌نماید. لذا با عنایت به اینکه تاکنون حکمی بر استرداد وجوه یارانه واریزی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صادر نشده، آغاز وظایف کمیسیون‌های استانی ماده 10 موکول به زمانی است که احکامی مبنی بر استرداد وجوه صادر گردد.



7- آیا حوزه وظایف کمیسیون ماده (10) تداخلی با حوزه وظایف مندرج در شیوه‌نامه دستورالعمل اجرایی ماده (9) آیین‌نامه ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارد؟



به موجب مفاد شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ماده 9 آیین‌نامه ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، امور مربوط به تغییر سرپرست خانوار در مواردی از قبیل اعتیاد، جنون، سفاهت، متواری و یا زندانی بودن سرپرست اصلی خانوار، از طریق فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها و با استفاده از IP که مرکز آمار ایران در اختیار معاونت برنامه‌ریزی کلیه استان‌ها قرار داده صورت می‎گیرد و لذا وظایف مشروح در شیوه‌‎نامه فوق‌الذکر کاملاً متمایز از وظایف کمیسیون استانی ماده 10 می‌باشد.



8- زنانی که علیرغم اینکه طلاق گرفته‌اند و حکم رسمی دادگاه صادر شده است، همچنان در خانوار همسرشان ثبت شده‌اند و یارانه آنها به حساب زوج واریز شده است ؟



1) استانداری‌ها از طریق IP که مرکز آمار در اختیار آنها قرار داده، می‌توانند وارد سامانه مرکز آمار شده و مشکل این خانوارها را رفع نمایند.



2) زوجه از تاریخ 20 همان ماه می‌تواند ضمن مراجعه به سامانه refahi.ir نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود اقدام نماید.



3) پس از انجام فرایند فوق، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه‌ای را که پس از تاریخ ثبت رسمی طلاق، اشتباهاً به حساب زوج واریز شده، در مرحله بعد، از آن خانوار کسر و به حساب زوجه واریز خواهد کرد.



9- سرپرست فوت شده و هنوز در سامانه‌های مرکز آمار و وزارت رفاه لحاظ نشده است ؟



1) لازم است در اسرع وقت نسبت به اصلاح اطلاعات خانوار خود در سامانه مرکز آمار اقدام نمایید.



2) سپس از تاریخ 20 همان ماه، مادر یا عضوی دیگر از خانوار باید به یکی از شعب بانکی که حساب یارانه سرپرست قبلی در آن بوده مراجعه و حساب جدیدی را به این منظور افتتاح و در سامانه refahi.ir ثبت نماید.



3) بدیهی است یارانه خانوار در مراحل بعدی پس از اعلام حساب سرپرست جدید در این سامانه، به حساب وی واریز خواهد شد.



4) کلیه بانک‌های عامل موظفند در صورت مسدود بودن مبلغ یارانه اینگونه خانوارها در حساب متوفی، بلافاصله پس از ثبت حساب سرپرست جدید در سامانه refahi.ir، مبلغ مزبور را از حساب متوفی به حساب سرپرست جدید منتقل کنند.

10- زنانی که از همسر خود جدا شده‌اند و حضانت فرزندان به عهده مادر است، اما یارانه فرزندان به حساب پدر واریز شده است ؟



در اینگونه موارد باید توجه داشت که یارانه فرزندان به حساب هریک از زوجین که کفالت(تأمین مخارج زندگی) فرزندان را بر عهده دارد واریز خواهد شد. لذا صِرف داشتن حکم حضانت فرزندان نمی‌تواند مبنای دریافت یارانه فرزندان توسط مادر باشد. حال اگر مادر حکم کفالت بچه‌ها را داشته باشد، می‌تواند با در دست داشتن مستندات به استانداری مراجعه و نسبت به تغییر سرپرستی بچه‌ها در سامانه مرکز آمار اقدام نماید. در این صورت یارانه مرحله‌ای که اشتباهاً به حساب پدر واریز شده، در مراحل بعد از حساب وی کسر و به حساب مادر واریز خواهد شد.

11- آیا افرادی که در شُرُفِ طلاق هستند و جدا از هم زندگی می‌کنند، می‌توانند به‌صورت جداگانه یارانه خود را دریافت نمایند؟



در صورتی که افراد مزبور در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار به‌صورت یکجا و در قالب یک خانوار ثبت‌نام نموده باشند، همچنان به‌عنوان یک خانوار محسوب شده و یارانه کل اعضای خانوار به حساب سرپرست واریز خواهد شد. به عبارت دیگر مبنای تفکیک یارانه زوجه از حساب یارانه زوج، صرفاً ثبت رسمی طلاق خواهد بود.



12- خانوارهایی که علیرغم ثبت نام به‌موقع در سال 87 یا بهار 89، به دلایلی موفق به ثبت حساب خود در سامانه نشده‌اند ؟



مبنای اینکه خانواری به عنوان متقاضی دریافت یارانه تلقی شود به ترتیب زیر است؛

1) در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام کرده باشد.

2) شماره حساب خود را در سامانه refahi.ir به صورت نهایی ثبت و رسید چاپی دریافت کند.

بدیهی است هر خانوار از زمانی مشمول دریافت یارانه نقدی خواهد شد که حساب سرپرست آن خانوار در این سامانه ثبت شده است و لذا یارانه مراحل قبلی به وی تعلق نخواهد گرفت.

13- افرادی که حساب اعلام شده آنها به سامانه refahi.ir مسدود یا راکد بوده و لذا امکان برداشت یارانه واریزی را ندارند؟



این افراد باید ضمن مراجعه به بانک مربوطه و از طریق شبکه ebank، مشکل حساب را برطرف کنند و در صورت عدم رفع مشکل، نسبت به ثبت حساب دیگری در سامانه از همان طریق ebank اقدام نمایند.

14- افرادی که به هر دلیل می‌خواهند حساب تأیید شده خود را در سایت refahi.ir تغییر دهند؟



این افراد باید ضمن مراجعه به بانک مربوطه، از بانک بخواهند که با استفاده از شبکه e-bank نسبت به رد حسابشان در سامانه refahi.ir اقدام نماید. سپس بازهم با استفاده از همان شبکه e-bank یا در همان بانک اولی یا در بانکی دیگر، یکی دیگر از حساب‌های خود را در سامانه refahi.ir ثبت کرده، رسید دریافت نمایند.

15- افرادی که حساب یارانه آنها اشتباهاً به نام افراد دیگری در سامانه refahi.ir ثبت شده و لذا یارانه آنها به همان حساب اشتباه واریز شده است؟



این افراد باید ضمن در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نیز شماره حسابی که جهت دریافت یارانه به سامانه refahi.ir معرفی کرده بودند، به بانک متبوع خود مراجعه و از بانک بخواهند که از طریق شبکه e-bank حساب اشتباه را از سامانه حذف و حساب صاحب اصلی را در سامانه درج و تأیید نماید. بدیهی است پس از انجام اقدام فوق، یارانه افراد مزبور از حساب اشتباه مسترد و به حساب صاحب اصلی آن واریز خواهد شد.