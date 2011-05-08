هفتمین کنفرانس ملی زمین شناسی در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود

دبیر کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: تبادل اطلاعات علمی و تجربیات ارزشمند کسب شده بین محققین و علاقه مندان به این رشته، برقراری ارتباط بین دانشجویان و اساتید در جهت پاسخ گویی به سؤالات و ابهامات علمی و ایجاد ارتباط بین کارشناسان اجرایی و محققین دانشگاهی از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس است.

دکتر ناصر حافظی مقدس افزود: این همایش با موضوعات زمین شناسی مهندسی سد و منابع آب، زمین شناسی مهندسی ابنیه های تاریخی، کاربرد فناوری های نوین در زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، آموزش و تحقیقات در زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی مهندسی شهری، زمین شناسی مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی، ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ ها و خاک ها و زمین پزشکی برگزار می شود.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه داد: آخرین مهلت ارسال مقالات 15 خرداد است و نتایج داوری 31 خرداد اعلام می شود.

وی با اشاره به این که دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن زمین شناسی مهندسی ایران این کنفرانس را برگزار می کند، گفت: روز سوم کنفرانس به بازدید یک روزه از لغزش ها و طبیعت زیبای جنگل اولنگ و قلعه موران شاهرود اختصاص یافته است.