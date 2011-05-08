ثبت تازه ترین رکورد چتربازی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد پاینده که خود مبتکر و پایه گذار چتربازی به روش بیس جامپ در ایران و خاورمیانه است، در سال 1385 پس از چند سال تحقیق و بررسی و کسب مجوز از مسئولان و سلسله مراتب و بدون آموزش قبلی، برای اولین بار از ارتفاع 240 متری با یک چتر ابتکاری این پر ش را با موفقیت اجرا کرد و رکورد بیس جامپ را در ایران و خاورمیانه به نام خود و ارتش جمهوری اسلامی ایران به ثبت رساند که با انعکاس گسترده ای در رسانه‌های خارجی به خصوص "اسکای دایوینگ" نشریه بین‌المللی تخصصی چتربازی همراه شد.

سرهنگ پاینده به دنبال کسب افتخارات متعدد، به مناسب 29 فروردین سال 1388، با یک چتر استاندارد برای بار دوم از ارتفاع 240 متری برج میلاد تهران با موفقیت این پرش را به پایان رساند. همچنین سومین رکورد وی به مناسبت 29 فروردین امسال، به صورت انفرادی از ارتفاع 105 متری پل قطور انجام شد.

در ثبت رکوردهای پرش چتربازی در سطح جهان، پرش از ارتفاعات کمتر مورد توجه است.