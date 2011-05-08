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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

ثبت تازه ترین رکورد چتربازی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح خاورمیانه

ثبت تازه ترین رکورد چتربازی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح خاورمیانه

ارومیه - خبرگزاری مهر: پرش سقوط آزاد (بیس جامپ) تیم چتربازی تیپ 65 نیروهای ویژه نزاجا به سرپرستی سرهنگ بهزاد پاینده، با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری از ارتفاع 105 متری پل قطور واقع در شهرستان خوی آذربایجان غربی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد پاینده که خود مبتکر و پایه گذار چتربازی به روش بیس جامپ در ایران و خاورمیانه است، در سال 1385 پس از چند سال تحقیق و بررسی و کسب مجوز از مسئولان و سلسله مراتب و بدون آموزش قبلی، برای اولین بار از ارتفاع 240 متری با یک چتر ابتکاری این پر ش را با موفقیت اجرا کرد و رکورد بیس جامپ را در ایران و خاورمیانه به نام خود و ارتش جمهوری اسلامی ایران به ثبت رساند که با انعکاس گسترده ای در رسانه‌های خارجی به خصوص "اسکای دایوینگ" نشریه بین‌المللی تخصصی چتربازی همراه شد.

سرهنگ پاینده به دنبال کسب افتخارات متعدد، به مناسب 29 فروردین سال 1388، با یک چتر استاندارد برای بار دوم از ارتفاع 240 متری برج میلاد تهران با موفقیت این پرش را به پایان رساند. همچنین سومین رکورد وی به مناسبت 29 فروردین امسال، به صورت انفرادی از ارتفاع 105 متری پل قطور انجام شد.

 در ثبت رکوردهای پرش چتربازی در سطح جهان، پرش از ارتفاعات کمتر مورد توجه است.

کد مطلب 1306972

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