اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: برگزاری بزرگداشت مفاخر دینی در این شهر از سیاست‌های کلی این نهاد است که می‌تواند در تحکیم هویت دینی در این استان که به آن کمتر توجه شده، نقش مهمی ایفا کند.

وی با اشاره به محورهای پیشنهادی ارائه مقالات به این همایش، افزود: بررسی تاریخ، شرایط اجتماعی، جغرافیایی و حکومتی این استان مقارن با زندگی ایشان، بررسی آثار هنرمندان و دانشمندان این استان معاصر ایشان، معرفی شخصیت روحانی، مکارم اخلاقی، تحصیلات، قابلیت‌ها و سوابق علمی ایشان از مهم‌ترین محورهای این همایش به‌شمار می‌رود.

نوریان افزود: بررسی نگرش‌ها و ویژگی‌های علمیه، اخلاقی ایشان در رابطه با تأثیرگذاری ایشان در حوزه‌های علمی شهرهای شهرکرد و اصفهان، بررسی زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایشان، بررسی آثار علمی، ادبی و هنری ایشان از دیگر محورهای هماش گرامیداشت یاد آیت‌الله سید محمدباقر امامی نجفی دهکردی است.

شهردار شهرکرد برگزاری نماشگاه عکس را از بخش‌های جنبی این همایش عنوان کرد و تصریح کرد: برهمین اساس نمایشگاهی از عکس‌ها، آثار هنری و تصاویر تاریخی و گردآوردی خاطرات این بزرگوار در حاشیه این همایش برگزار خواهد شد.

وی توجه افکار عمومی به هویت اصیل دینی را مهم‌ترین هدف از برگزاری این یادبود دانست و افزود: ارائه الگوهای دینی و والا به جوانان و نوجوانان، بازگشت ذهن مردم به سوی مفاخر دینی و غنابخشی به فرهنگ بومی و دینی استان از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

نوریان با اشاره به اعتبار تخصیصی به این همایش، گفت: اعتبار اجرایی این بزرگداشت بیش از 600 میلیون ریال برآورد شده است.

وی 15 تیرماه را آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این همایش عنوان کرد و گفت: برهمین اساس تمامی علمای اسلام، فرهیختگان فرهنگ دوست، اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقمندان می‌توانند آثار خود را پیرامون محورهای پیشنهادی از طریق پست به آدرس دبیرخانه به نشانی شهرکرد ـ صندوق پستی 155-88155 ارسال کنند.

نوریان با بیان اینکه این همایش مهرماه جاری در شهرکرد برگزار می‌شود، یادآور شد: برگزاری بزرگداشت مفاخر دینی این استان نخستین گام در اجرای برنامه‌های سازمان فرهنگی شهرداری است.