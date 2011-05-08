40 هزار برنامه فرهنگی برای کودکان بوشهری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، زکیه امیرزاده بعد از ظهر یکشنبه در نخستین گردهمایی مسئولان کتابخانه های استان گفت: ویژه برنامه پرده خوانی از روایت کربلا، برپایی مسابقه هنری جلوه های آسمانی، همایش غدیر، جشنواره قصه گویی و برپایی کارگاه های هنریاز مهمترین برنامه های فرهنگی و هنری این کانون در سال جاری بشمار می رود.

وی با اشاره به اینکه قرآن محور تمامی برنامه های کانون است گفت: مربیان کانون باید با کرامت اخلاقی و پوشش مناسب کودکان و نوجوانانی را که همچون امانتی ارزشمند در اختیار آنان قرار دارند تربیت اسلامی کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان بوشهر گفت: در حالیکه استکبار جهانی می کوشد در بین کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد کند ما باید با اجرای کار فرهنگی هدفمند ضمن توسعه اتحاد و انسجام در جهت تحقق اهداف عالیه نظام گام برداریم.