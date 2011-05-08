به گزارش خبرنگار مهر، نشریه "مشرق" به دستور کمیته روابط عمومی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از این نمایشگاه جمع‌آوری شد.

علت جمع آوری این نشریه از سطح نمایشگاه، عدم هماهنگی تدوین کنندگان آن با مسئولان کمیته روابط عمومی در خصوص چاپ و توزیع نشریه در سطح نمایشگاه اعلام شده است.

کمیته روابط عمومی نمایشگاه همچنین به نحوه برخورد نامناسب کادر تحریریه این نشریه معترض بوده است.

این نشریه از سوی نهاد کتابخانه های عمومی و با کاغذ گلاسه در 8 صفحه و در تیراژی بالغ بر 5000 نسخه در سطح نمایشگاه توزیع می شد.

تاکنون که نمایشگاه پنجمین روز خود را سپری می کند، دو شماره از این نشریه منتشر شده بود، اما شماره سوم که امروز زیر چاپ رفت، اجازه توزیع نگرفت و پیش از ظهر امروز تمام نسخه‌های آن از سطح نمایشگاه جمع آوری شد.