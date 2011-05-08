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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

غفار صفری رئیس سازمان صنایع ومعادن استان فارس شد

غفار صفری رئیس سازمان صنایع ومعادن استان فارس شد

شیراز - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن، غفار صفری به سمت رئیس سازمان صنایع و معادن فارس منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، در حکم علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت رییس سازمان صنایع و معادن فارس منصوب می شوید.

انتظار می رود با سرلوحه قراردادن اخلاق و معنویت و بسط عدالت گستری و مهرورزی و خدمت به بندگان خدا و استفاده از تمامی ظرفیتها در راستای سیاستهای رییس جمهور محترم و دولت خدمتگذار در جهت توسعه و آبادانی کشور ایران اسلامی در وزارت صنایع و معادن گامهای موثری بردارید امید است با توکل به خداوند متعال و همکاری سایر همکاران در انجام وظایف و مسولیتهای محوله موفق و موید باشید.

غفار صفری طی شش ماهه گذشته سرپرستی سازمان صنایع و معادن فارس را بر عهده داشت و قبل از این به مدت حدود هشت سال معاون امور تولید سازمان صنایع و معادن فارس بوده است. 

کد مطلب 1306986

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