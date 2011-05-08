به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای عالی اشتغال ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) با بیان اینکه سال گذشته با همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌ها موفقیت‌های بزرگی در امر اشتغالزایی حاصل شد، از تمامی دستگاه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مربوطه خواست برای تحقق 2 میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی در سال جاری به شکل همه جانبه و تمام عیار وارد میدان شوند.

معاون اول رئیس جمهور یکی از ضرورت‌های مهم کشور را توجه ویژه به بخش اشتغال عنوان کرد و گفت: وقتی فرصت‌های شغلی برای جوانان جویای کار فراهم شود، هم نگرانی خانواده‌ها از بین می رود و هم در بعضی از موارد از میزان جرایم، فسادها، قاچاق و اعتیاد در کشور کاسته خواهد شد.

رحیمی با تاکید بر ضرورت پشتیبانی بانک‌ها از طرح‌های اشتغالزا اظهار داشت: بانک‌های عامل باید در روند اشتغالزایی بیش از گذشته سهیم باشند و هر بانک با توجه به ظرفیت‌های موجود، خود را برای ایجاد فرصت‌های شغلی متعهد بداند.

وی در ادامه بانک‌های عامل را برای یک برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص پشتیبانی همه جانبه از اشتغالزایی فراخواند و تصریح کرد: بانک های عامل از طریق هماهنگی با بانک مرکزی و با توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود، تعهدات خود از سهم اشتغالزایی را در جلسه آتی شورا اعلام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت پیگیری جدی‌تر برای تحقق 2 میلیون و پانصد هزار شغل در سال جاری گفت: برای این منظور جلسات شورای عالی اشتغال به صورت هفتگی برگزار خواهد شد تا بتوان هرچه سریعتر به نتایج دلخواه دست پیدا کرد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جشن اشتغال و خودکفایی 4هزار و پانصد خانواده کارآفرین در استان کردستان بر اهمیت توسعه مشاغل خانگی تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین موضوعات در بحث اشتغال، مشاغل خانگی است که در همه کشورهای پیشرفته نتایج مثبتی به دنبال داشته و در کشور ما نیز باید بیش از گذشته گسترش پیدا کند.

در این جلسه در خصوص تعیین راهبردها و سیاست‌های ایجاد اشتغال در سال 90 بحث و تبادل نظر شد و دستگاه‌های مختلف و بانک‌ها نظرات و پیشنهادات خود را برای هرچه بهتر انجام شدن روند اشتغالزایی کشور بیان کردند.