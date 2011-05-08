مستند "بازگشت دال سیاه" در یاسوج کلید خورد

مدیرکل صدا و سیمای استان به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: مستند "بازگشت دال سیاه" درمدت زمان 50 دقیقه با هدف معرفی گونه‌های حیات وحش استان ساخته می شود.

مسلم رحیمی افزود: کهگیلویه وبویراحمد سرشار از منابع طبیعی، گونه‌های گیاهی و جانوری است که تولید برنامه ها فاخر تلویزیونی از این گونه‌های نادر هم اکنون در اولویت تولید شبکه استانی دناست.

وی بیان کرد: این مستند بخشی از ظرفیت‌ها و مناطق طبیعی وگردشگری کوه دنا را به تصویر می کشد و به جهانیان معرفی می کند.

مدیرکل صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در مستند "بازگشت دال سیاه" 25 گونه جانوری حیات وحش استان معرفی می شود و از جمله پرنده "دال" که در زیستگاه‌های صعب‌العبور کوه دنا زندگی می ‌کرده و در خطر انقراض قرار دارد، به تصویر کشیده می شود.