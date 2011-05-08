به گزارش خبرنگار در قم، حجت الاسلام محمدمهدی ابراهیم پور قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: جشن حجاب از 23 اردیبهشت‌ماه لغایت 30 اردیبهشت ماه در شهرهای مشهد، تهران، ساری، ارومیه ، ری، شیراز، اصفهان و کاشان برگزار خواهد شد که مهمترین آنها با عنوان حجاب برتر و آئین چادرگذاری است.



اجرای طرح‌های ریحانه در 11 شهر



وی از افزوده شدن سه شهر دیگر به مجموعه 8 شهری که هم اکنون طرح‌های ریحانه در آن اجرا می‌شود خبر داد و گفت: سمنان و اراک تاکنون درخواست داده‌اند و با توجه به وضعیت مالی موسسه تنها یک شهر دیگر را می‌تواینم پذیرش کنیم.



ابراهیم پور ابراز داشت: برای اجرای طرحهای این موسسه در سراسر کشور نیازمند یک میلیارد تومان بودجه هستیم.



وی با بیان اینکه مسئولان باید از خواب بیدار شوند تصریح داشت: برخی از نهادهای دولتی بدون آنکه یک ریال بودجه در اختیار ما قرار دهند فعالیتهای این موسسه را به نام خود می زنند و این در حالی است که بیش از 70 درصد انرژی مسئولان این موسسه صرف دریافت بودجه و رایزنی با نهادهای دولتی صرف می شود.



استانداری به وعده خود عمل کند



ابراهیم پور با بیان اینکه 65 هزار دختر 7 تا 14 ساله در قم وجود دارند تأکیدکرد: بر اساس تفاهم نامه با استانداری مقرر شد تا طرح ریحانه برای هزار نفر برگزار شود که نیازمند 40 میلیون تومان بودجه است اما از سوی استانداری بودجه‌ای برای این موضوع اختصاص نیافته و نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.



وی ابراز داشت: قم با وجود آنکه ام القرای اسلامی است از اجرای این طرح بی نصیب است و بعد از 11 ماه هنوز استانداری بودجه ای برای اجرای طرح در اختیار قرار نداده است.



وضعیت زننده حجاب در نمایشگاه کتاب



وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در این روزها اضافه کرد: وضعیت حجاب در این نمایشگاه به گونه ای بسیار زننده است و جا دارد رسانه ها این وضعیت را به تصویر بکشانند زیرا این موضوع به جای بزرگترین رویداد فرهنگی به بزرگترین خسارت فرهنگی تبدیل شده است.



ابراهیم پور تصریح داشت: اگر مسئولان کشور از خواب فرهنگی بیدار نشوند کشتی حیا در تهاجم فرهنگی غرق می شود و خشارتش دامن همه را خواهد گرفت.



رسانه ها بدحجابی را پیگیری کنند



وی از رسانه ها درخواست کرد این موضوع را پیگیری کنند تا بیش از این حقوق معنوی مومنان به یغما نرود.