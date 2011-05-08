اماکن ورزشی دانشگاه آزاد کیفی سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عزیزخانی ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشور سبک شوتوکان در علی آباد افزود: دانشگاه آزاد اسلامی پس از گذر از دهه سوم بعنوان دهه کیفیت، دهه چهارم بعنوان دهه رقابت با دانشگاههای جهان را پیش رو دارد و یکی از مباحثی که در این زمینه بسیار اهمیت دارد بحث ورزش و تربیت بدنی است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی فراهم کردن زمینه ورزش برای همه اقشار جامعه را مد نظر دارد.

عزیزخانی با اشاره به حضور خود برای دومین بار در واحد علی آباد کتول، تحولات این واحد دانشگاهی را از نظر کمی و کیفی بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود: این واحد دانشگاهی در امر توسعه ورزش در منطقه نقش بسیار چشمگیری داشته است.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به امکانات موجود در این واحد دانشگاهی، موازی کاری دیگر واحدهای دانشگاهی در سطح استان را جایز ندانست و خاطرنشان کرد: این امکانات و تجهیزات موجود برای همه است و دیگر واحدهای دانشگاهی می توانند از آن استفاده کنند.

عزیزخانی سخنانش ضمن ارزیابی سطح کمی و کیفی مسابقات، از میزبانی شایسته واحد علی آباد کتول در برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته سبک شوتوکان تقدیر و تشکر کرد.