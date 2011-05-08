تنبور نوازی پیر محمد ذوالنور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیر محمد ذوالنور در توضیح قطعاتی که در این جشنواره اجرا می شود گفت: من در این جشنواره قطعاتی چون طرز رستم، گل و خار، گل و دره (به روایت خاندان ذوالنور) و احتمالا بخشی از منظومه لیلی و مجنون را اجرا خواهم کرد.

این تنبور نواز در ادامه به تغییراتی که در شکل ظاهری تنبور ایجاد شده اشاره کرد و گفت : تغییراتی که در شکل ظاهری تنبور به وجود آمده حس و حال این ساز را دستخوش تغییر کرده است به این معنا که کاسه تنبور و دسته این ساز نسبت به گذشته تغییراتی داشته؛ همچنین سرعت نوازندگی در سال های اخیر بیشتر شده اما به گمانم تمام این تغییرات تنها باعث شده تا حس و حال و معنوی ساز تنبور کم رنگ تر شود.

وی همچنین در پایان گفت : اجرای بسیار سریع ملودی ها آن هم به وسیله ساز تنبور اصلا خوشایند نیست و به هر حال می بایست توجهی هم به شیوه های نوازندگی بزرگان نسل های گذشته داشت.