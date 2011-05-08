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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

جشنواره موسیقی نواحی/

تنبور نوازی پیر محمد ذوالنور برگزار می شود

تنبور نوازی پیر محمد ذوالنور برگزار می شود

سید پیر محمد ذوالنور تنبور نواز منطقه صحنه در هفتمین جشنواره موسیقی نواحی به اجرای برنامه می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیر محمد ذوالنور در توضیح قطعاتی که در این جشنواره اجرا می شود گفت: من در این جشنواره قطعاتی چون طرز رستم، گل و خار، گل و دره (به روایت خاندان ذوالنور) و احتمالا بخشی از منظومه لیلی و مجنون را اجرا خواهم کرد. 

این تنبور نواز در ادامه به تغییراتی که در شکل ظاهری تنبور ایجاد شده اشاره کرد و گفت : تغییراتی که در شکل ظاهری تنبور به وجود آمده حس و حال این ساز را دستخوش تغییر کرده است به این معنا که کاسه تنبور و دسته این ساز نسبت به گذشته تغییراتی داشته؛ همچنین سرعت نوازندگی در سال های اخیر بیشتر شده اما به گمانم تمام این تغییرات تنها باعث شده تا حس و حال و معنوی ساز تنبور کم رنگ تر شود. 

وی همچنین در پایان گفت : اجرای بسیار سریع ملودی ها آن هم به وسیله ساز تنبور اصلا خوشایند نیست و به هر حال می بایست توجهی هم به شیوه های نوازندگی بزرگان نسل های گذشته داشت. 

کد مطلب 1307001

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