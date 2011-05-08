کسب سه امتیاز هدف اصلی بازی آینده تیم مقاومت است

علی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: بازی در مقابل داماش گیلان از لحاظ احساسی برای بازیکنان ما مطرح نیست بلکه به فکر ارائه یک بازی منطقی هستیم.

وی ادامه داد: دستور کار اصلی ما در این بازی جمع کردن امتیاز است که با توجه به تمرینات هفته گذشته این کار دور از دست نیست.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت شهید سپاسی شیراز با اشاره به وضعیت جسمانی بازیکنان تیم نیز گفت: طی هفته گذشته تمرینات منسجمی را پشت سر گذاشتیم تا بازیکنان شرایط مطلوب جسمی خود را برای مقابله با داماش گیلان حفظ کنند ولی باید توجه کنیم که در این بازی دو بازیکن محروم و یک بازیکن مصدوم را به همراه نخواهیم داشت.

کلانتری با بیان اینکه برای بازی پلی اف برنامه های مختلفی را مد نظر قرار داده ایم، تصریح کرد: رقیب ما در بازی پلی اف فردا مشخص خواهد شد و ما باید با توجه به عدم شناخت از نوع بازی تیمهای دیگر در مرحله اول، فیلم بازی این تیم را مورد تحلیل قرار دهیم و سپس بر روی بازیکنان تیم حریف تصمیم گیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه قبل از بازی پلی اف زمان کافی در اختیار نداریم، یادآور شد: پس از بازی فردا یک هفته زمان داریم تا به فکر بازی پلی اف باشیم در حالیکه در این مدت ما باید بازیهای گذشته تیم را مرور کنیم و با نوع بازی آنها به طور کامل آشنا شویم.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت شهید سپاسی تاکید کرد: هدف اصلی ما بازگشت مجدد به لیگ برتر فوتبال است که در این راه از تمامی توان خود استفاده خواهیم کرد تا شیراز در سال آینده تیم فوتبالی در لیگ برتر کشور داشته باشد.