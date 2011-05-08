وضعیت نیروهای شرکتی در گلستان پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا ظهر یکشنبه در جلسه مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان، از ذیحسابان خواست که شاخص های استاندارد بهره وری را در دستگاههای اجرایی مربوطه، در قالب طرحی، تدوین و به عنوان پیشنهاد به سازمان ارائه کنند.

وی، ضمن تشریح ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار امیدواری کرد که اجرای این طرح بتواند جهت پیشبرد برنامه جامع ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی موثر باشد.

وی ادامه داد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بسیاری از مصوبات استانها بخصوص در بخش کشاورزی به عنوان شاخصی برای کشور مطرح شده که در بخش بهره وری نیز، می تواند اینگونه باشد.

پیگیری و ارسال صورت حسابهای ماهانه، سالانه و ضمائم مربوطه از موارد دیگری بود که ریاست سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان در این جلسه بر آن تاکید داشت.

معاونت هزینه سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان و رئیس خزانه معین استان نیز در ادامه با مروری بر بخشنامه ها و دستورالعملهای گذشته، بر تسریع و ارسال صورت حسابهای ماهانه، سالانه و تائیدیه های اعتبارات، درآمدها و سپرده ها توسط ذیحسابان تاکید ویژه داشت.

اعمال پرداخت معافیتهای مالیاتی، اصلاح جزو "ص" بند 2 یک درصد ورزش، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزودهو تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان از بخشنامه های ارائه شده در این جلسه بود.



نظام آموزشی کارمندان دستگاه ها، ادغام نهضت سواد آموزی با آموزش و پرورش، استفساریه ضریب حقوق شاغلین، پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به کارکنان دهستانها و روستاها و فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده نیز، بخشنامه های دیگری بود که در این جلسه ، قرائت و درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.