معلمان نقش کلیدی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در همایش تجلیل از معلمان نمونه و منتخب کشوری، استانی و منطقه ای ناحیه سه آموزش و پرورش کرج در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر اظهار داشت: معلمان و فرهنگیان به عنوان فرهیختگان ایران اسلامی نقش بسیار حساس و موثری در بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش مسائل مرتبط با آسیبهای اجتماعی دارند که باید بیش از پیش مورد توجه و عنایت آنان قرار گیرد.

وی افزود:‌ هیچ نهاد و سازمانی به اندازه معلمان نقش هدایتگری موثر در جامعه ندارند بنابراین باید با برنامه ریزی و حساسیت بیشتر بر نقش هدایتگری خود تاکید ورزیده تا بتوانیم علاوه بر خنثی کردن توطئه های دشمنان، ردپای آنان را تمامی حوزه ها از بین ببریم.

این مسئول با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اقدامات دشمن برای تحریف افکار جوانان تضعیف شاخص های دینی در میان آنان است، خاطر نشان کرد: تضعیف شاخصهای دینی و مذهبی، کم رنگ کردن نقش ولایت فقیه، تزریق فرهنگ غربی و تهاجم نرم افزاری با رویکرد پوچ گرایی و شیطان پرستی از مهمترین حربه هایی است که دشمنان نظام و انقلاب برای آن برنامه ریزی می کنند.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی فرهیختگان و انسانهای عالم و خردمند جامعه باید با تنویر افکار جامعه دانش آموزی و با بهره گیری از ابزار بسیار محکم و مستدل تاریخ، نسل جوان و نوجوان جامعه را با انواع توطئه های دشمنان که اقتدار و خودباوری دینی و مذهبی جوانان را نشانه گرفته اند، آشنا کنند.

سرچشمه اقتدار امروز ایران در سایه ولایت فقیه است

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سرچشمه اقتدار امروز ایران در سایه ولایت فقیه است، تصریح کرد: در کنار تهدیدهایی که جوانان جامعه را تهدید می کند فرصتهایی نیز وجود دارد که برمعلمان واجب است با آشنایی جوانان و نوجوانان با ریشه های غنی اسلامی و مذهبی نسبت به تبیین نقش ولایت در جامعه اسلامی تاکید ورزند.

وی گفت: آینده سازان امروز ایران اسلامی باید پاسدار ارزشهایی باشند که برای حفظ و حراست از سرزمینمان خونهای زیادی ریخته شد تا درخت انقلاب آبیاری شود.