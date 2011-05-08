معلمان رکن اساسی توسعه کشور بشمار می روند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان که در محل تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: به دلیل اینکه نیروی انسانی کارآمد محور اساسی و اصلی توسعه محسوب می شود و معلمان نیز به تربیت و تعلیم انسان ها به عنوان محور اصلی مشغول خدمتند لذا جایگاه آنها در توسعه جامعه ضروری و انکارناپذیر است.

استاندار با اشاره به نامگذاری سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی تبیین این موضوعات مهم برای دانش آموزان ضروری است که این کار با تدبیر و دانش به روز معلمان و انتقال و تبیین این مفاهیم برای فرزندان این مرز و بوم و آینده سازان کشور میسر می شود که در این راستا حساسیت و نقش مهم معلمان تجلی بیشتری خواهد داشت.

وی بر تأثیرپذیری دانش آموزان از معلمان خود اشاره کرد و افزود: به علت تأثیرپذیری زیاد دانش آموزان از معلمان، انتقال تجارب ارزشمند همراه با تعلیم و تعلم جامعه به سوی اهداف تعالی مهمترین رسالت فرهنگیان و معلمان بر آحاد جامعه است.

استاندار قزوین با بیان اینکه تعظیم و کرنش از مقام معلم حقیقتی انکارناپذیر است، یادآورشد: معلمان به دلیل رسالت بزرگ و عظیمی که دارند نسبت به سایر اقشار جامعه نمونه و الگو هستند و همه باید مقام آنها را ارج بنهیم و یادشان را گرامی داریم.

در این مراسم جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به ویژکگیهای شهید مطهری گفت: شهید مطهری نمونه یک معلم واقعی است که می تواند برای همه معلمان و فرهنگیان و استاداران دانشگاه الگوی عملی باشد.

حبیبی افزود: جامعه باید جایگاه رفیع معلم را بشناسد و به آن احترام بگذارد و در یک جامعه فرهیخته علم و عالم و معلم دارای جایگاه ویژه ای دارند.

در این مراسم از معلمان نمونه استانی و کشوری تجلیل شد.