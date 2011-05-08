برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری روستایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر یکشنبه در نشست برنامه ریزی این جشنواره افزود: جشنواره فرهنگی هنری روستا با توجه به جمعیت بیشتر روستایی استان نسبت به جمعیت شهری و به منظور محرومیت زدایی از سیمای روستاها در استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این جشنواره در فضایی باز و وسیع برگزار می شود و موضوعاتی چون معرفی آداب و سنن و رسوم موجود در روستاها، آشنایی با فرهنگ روستایی و مسابقات شتر سواری و شتر دوانی مد نظر قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان تاکید کرد: اجرای لالایی های قوم ترکمن، برنامه های هنری، تجلیل از افراد خلاق و نوآور، اجرای سرودهای جمعی در گروه های 50 و 100نفره از دیگر برنامه های این جشنواره است.

این جشنواره ماه جاری در روستای صحنه آق قلا برگزار می شود.