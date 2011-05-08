31 معلم نمونه خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امام جمعه بیرجند پیش از ظهر یکشنبه در بیست و هفتمین یادواره بزرگداشت مقام معلم اظهار داشت: عقل ستون زندگی بوده و عاقلان حق اندیش و دوراندیش هستند.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی با بیان اینکه انسان در هنگام پا نهادن به دنیای هستنی با دو سئوال چگونه زیستن و چقدر زیستن مواجه است، افزود: انسان در چقدر زیستن نقشی ندارد اما می تواند با مدیریت درست چگونه زیستن خود را هدایت کند.

امام جمعه بیرجند با تاکید بر توجه به اندیشه و نوآوری بیان داشت: باید فکر و اندیشه دانش آموزان را تعالی بخشید و در راستای شکوفا شدن خلاقیت ذهنی و قدرت فکری آنها اقدام کرد.

رضایی بیرجندی با بیان اینکه طبع جهان حوادث است، اضافه کرد: چقدر و چگونه زیستن دو اصل جامعه بشری بوده که معلمان خوب، چگونه زیستن را به مخاطبان خود یاد می دهند.

وی با اشاره به اینکه تحول در نظام آموزش و پرورش اصلی ضروری است، خاطرنشان کرد: افق دید به انسان در نظام غرب پایین بوده که معلمان نقش دوم را در تربیت انسان بعد از پدر و مادر دارند.

رضایی بیرجندی بر اعتماد به اندیشه و خلاقیت فکری جوانان جامعه تاکید کرد و گفت: باید سعی کنیم به فرزندانمان قانونمندی، حق گرایی و عقلانیت را یاد دهیم.

وی با اشاره به تأکیدات رهبری بر ایجاد تحول در آموزش و پرورش گفت: بیشترین تأثیرات در فکر و ذهن افراد جامعه متعلق به دوران تحصیل است.

امام جمعه بیرجند خاطرنشان کرد: اشکال اساسی که در نظام مسلط غرب وجود دارد محدود کردن اختیارات انسان ها است.

رضایی با بیان اینکه باید به حقایق عالم توجه کنیم، یادآور شد: باید عقلانی زندگی کنیم چرا که عقل مقوم زندگی بشر است.