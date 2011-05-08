فراخوان سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت و اداره کل هنرهای نمایشی و با حمایت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف نگاهی تازه و ژرف به حقایق تاریخ حماسی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به ویژه بازآفرینی جلوه های حماسی مقاومت و دفاع در برابر هرگونه تهاجم نظامی و فرهنگی، به منظور آگاهی و ارتباط هر چه بهتر و بیشتر نسل جدید با پرافتخار ترین فصل تاریخ معاصر ایران برگزار می شد.

این جشنواره در هشت بخش مسابقه صحنه‌ای، مسابقه آثار عروسکی و کودک و نوجوان، بخش ویژه، بین الملل، مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه آثار خیابانی، نمایش های تلویزیونی، بخش تولید نمایشنامه و نمایشنامه خوانی برگزار می‌شود. ستاد برگزاری جشنواره در بخش مسابقه صحنه‌ای، نمایش‌های عروسکی و خیابانی پذیرای آثاری است که تاکنون هیچ اجرایی نداشته‌اند، بخش ویژه این جشنواره به مرور آثار برتر با موضوع مقاومت و حداکثر باز تولید هشت اثر برجسته در این حوزه اختصاص یافته است.

طبق فراخوان منتشر شده، هر هنرمند صرفا می‌تواند متقاضی حضور در یکی از بخش‌های جشنواره باشد. علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این جشنواره ضمن تکمیل فرم تقاضای حضور، مجوز کتبی نویسنده، مترجم یا انتشارات، چکیده سوابق هنری متقاضی در یک صفحه A4، چکیده اثر در یک صفحه A4 و یک قطعه عکس را همراه با مدارک اختصاصی مورد نیاز هر بخش حداکثر تا 15 تیر 90 به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

نتایج بررسی متون این جشنواره 25 تیر، انتخاب آثار مرحله اول 15 شهریور و رپرتوار آثار منتخب اجرای عمومی 31 شهریور برگزار خواهد شد همچنین به گروههای راه یافته به بخش‌های مختلف این جشنواره به تناسب بخشی که در آن شرکت کرده اند از 15 میلیون تا 60 میلیون ریال کمک هزینه پرداخت می‌شود.

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب – دفاع مقدس) در دو مقطع 31 شهریور و 28 آبان تا 3 آذر 90 به دبیری حسین پارسایی در تهران برگزار می‌شود.