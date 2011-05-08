بهبود کیفیت نان در قم باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه شورای سیاست‌گذاری گندم، آرد و نان استان طی سخنانی اظهار داشت: بهبود کیفیت گندم، آرد و نان از جمله موضوعات مهمی است که باید با جدیت پیگیری شود.



وی با تاکید بر لزوم مشارکت فعال دستگاه ها در تدوین برنامه جامع ارتقاء گندم، آرد و نان استان تصریح کرد: همه دستگاه‌های مرتبط با گندم، آرد و نان استان باید برنامه مشخص و روشن خود را پیرامون روش‌های ارتقاء کیفیت نان در کوتاه مدت و میان مدت تهیه و ارائه نمایند.



استاندار قم افزود: برنامه‌‌های دستگاه‌ها در جلسه آتی شورای سیاست گذاری گندم، آرد و نان استان مطرح و پس از بررسی و انطباق آن با برنامه‌های وزارت بازرگانی، به عنوان برنامه جامع ارتقاء کیفیت این حوزه تصویب و به اجرا گذاشته خواهد شد.



حجت الاسلام موسی‌پور با بیان این که هدایت، نظارت و رقابت فرمول رسیدن به کیفیت پایدار در بحث گندم، آرد و نان است، بر لزوم رقابتی شدن فضای کسب و کار در این حوزه و تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های اشتغال افراد ذی‌صلاح و متقاضی احداث نانوایی جدید در قم تأکید کرد.



وی ارائه تسهیلات حمایتی برای نوسازی تجهیزات و بهسازی نانوایی‌ها را ضروری دانست و با اشاره به اهمیت نظارت بر عوامل و مکانیزم‌های مؤثر بر کیفیت گندم، آرد و نان استان‌، لزوم اعمال دقت و مراقبت جدی بر چرخه کامل تولید آرد و نان از جمله دقت در انتخاب نوع گندم خریداری شده از سایر استان‌ها‌، توجه به وضعیت سیلوها و نگهداری و ذخیره سازی گندم و آرد تولیدی استان از سوی دستگاه‌های مسؤول را خواستار شد.



استاندار قم افزود: در کنار این مراقبت‌ها و نظارت‌ها، باید بحث شیوه‌های مؤثر بر تولید نان با کیفیت و مهارت آموزی تمامی نانوایی‌های استان به جد در اولویت و دستور کاری دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته و برای آموزش نانوایان تلاش شود تا از تجارب افراد خبره و باتجربه در این صنف استفاده شود.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به اهمیت نظارت بیشتر بر بهداشت و سایر عوامل کمی و کیفی کار واحدهای نانوایی استان اظهار داشت: تعزیرات آرد و نان و اتحادیه نانوایی‌ها به صورت مستمر و جدی بر روند فعالیت نانوایی‌ها نظارت داشته باشند.



وی با اشاره به ارائه نرخ جدید نان در قم همزمان با تغییر قیمت کشوری گندم گفت: همه واحدهای نانوایی موطف به رعایت نرخ جدید بوده و دستگاه‌های نظارتی با هرگونه تخلف در این زمینه به شدت برخورد خواهند نمود.



استاندار قم با تاکید بر لزوم ارتقاء آموزش‌های عمومی و فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه نان گفت: رسانه‌های ارتباط جمعی استان به ویژه صداوسیما، باید در خصوص مصرف بهینه نان و معرفی نان با کیفیت، برنامه ریزی و فرهنگ سازی نمایند.