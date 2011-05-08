احمد کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس این تیم برابر داماش ضمن بیان مطلب فوق گفت: این مسابقه مانند سایر دیدارهای گذشته که برای‌‍مان حکم فینال را داشت، مهم و حساس است. گرچه در گذشته امتیازات حساسی را از دست دادیم اما در بازی برابر داماش منطقی و بدور از احساس بازی کرده تا با کسب سه امتیاز مسابقه بدون مشکل راهی دیدار پلی‌آف شویم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا ممکن است تیم مقاومت با وجود شکست برابر داماش گیلان به مرحله پلی آف صعود کند؟"، گفت: ممکن است در این هفته هر اتفاقی رخ دهد اما ما تنها کار خودمان را به بهترین شکل انجام می‌دهیم، البته دوست داریم اتفاقات بازی‌های دیگر هم به سود ما باشد.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز در مورد اینکه چند درصد احتمال می‌دهد تیمش به دیدار پلی‌آف برسد، افزود: شانس ما 90 درصد است اما باید همه احتمالات را هم در نظر گرفت. ضمن اینکه ما در روزی که داماشی‌ها می‌خواهند جشن صعود به لیگ برتر را برگزار کنند، باید با آنها بازی کنیم که همین مسئله کارمان را سخت‌تر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تیم مقاومت در صورت صعود به دیدار پلی‌آف توان صعود به لیگ برتر را هم دارد، تاکید کرد: ما بازیکنان جوان و با انگیزه‌ای داریم که می‌توانند به ما برای صعود به لیگ برتر کمک کنند.

کلانتری در پایان گفت: پس از اینکه در دو سال گذشته تیم‌های شیرازی به دسته پایین سقوط کردند، جای نماینده شیراز در لیگ‌برتر خالی بود که امیدوارم با تلاش و کوشش بازیکنان در دیدار با داماش و همچنین بازی‌های پلی‌آف به موفقیت دست یافته و بار دیگر در لیگ ایران شاهد حضور یک نماینده از استان فارس و شهر شیراز باشیم.

دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و مقاومت سپاسی شیراز در هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16:30 فردا دوشنبه در ورزشگاه عضدی رشت برگزار می‌شود.