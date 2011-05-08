معلمان جایگاه واقعی خود را در دولت نهم پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از معلمان نمونه استان، اظهار داشت: جایگاه معلم در دولت نهم بین مردم شناخته شد و شان واقعی خود را به دست آوردند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بهترین برنامه ریز جامعه است، تاکید کرد: با تربیت نیروی انسانی ایثارگر، مومن و انقلابی می توان به پیشرفت دست پیدا کرد.

وی به پیشرفت آموزش و پرورش استان در المپیادهای علمی سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: استان، سال گذشته 232 عنوان قبولی کسب کرد و توانست در آمار کشوری به نسبت جمعیتی که دارد، مقام اول را کسب کند.

شفقت از اختصاص 60 میلیارد تومان برای نوسازی و تجهیز امکانات مدارس استان نیز خبر داد و گفت: با اختصاص این میزان اعتبار تحولی اساسی در حوزه ساخت وساز مدارس صورت می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: 46 درصد از مدارس استان نیازمند تخریب و بازسازی هستند.

محمد وحیدی افزود: با توجه به اینکه بیش از 56 درصد از مدارس استان در روستاها هستند، نوسازی و بازسازی مدارس باید مورد توجه قرار گیرد.