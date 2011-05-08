به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "پسر شهرزاد" شامل سه بخش است که در بخش نخست آن، دو زندگینامه خودنوشت از مهدی آذریزدی، نویسنده فقید کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است. بخش دوم این کتاب نیز به نامه‌های آذریزدی به نویسنده (بالازاده) اختصاص دارد که این چهره ادبیات کودک در این نامه‌ها با بالازاده درباره نحوه انتشار آثارش درد دل کرده است.

بخش سوم این کتاب به بازنشر مقاله‌های آذریزدی در مطبوعات اختصاص دارد که در سال‌های عمر خود آنها را در مجلات و نشریات آن زمان به چاپ رسانده است.

"پسر شهرزاد" را انتشارات یزدا منتشر کرده است و قرار است روز جمعه 23 اردیبهشت از ساعت 17 مراسم رونمایی آن آغاز شود.

در این مراسم، علاوه بر نویسنده، قرار است رضا بردستانی مسئول دبیرخانه بنیاد آذریزدی، محمود عالیشوندی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و محمدحسین دهقان، مدیرمسئول انتشارات یزدا حضور داشته باشند.

اجرای این مراسم نیز به عهده حمید نورشمسی است.

مهدی آذریزدی، نویسنده و پایه‌گذار ادبیات نوین کودکان و نوجوانان و خالق "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" 18 تیر سال 88 درگذشت.