تاورهای پتروشیمی گلستان در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حسین صالحی ظهر یکشنبه در حاشیه اجرای این طرح افزود: ما در قالب شرکت سدیدجهان صنعت با شرکت مهندسی همپا که طرف قرارداد پتروشیمی گلستان است، قرارداد ساخت سه عدد تاور (برج فرآیندی استحصال مواد پتروشیمی) امضاء کرده ایم.

وی اظهار داشت: این قرارداد به صورت EPC است، یعنی طراحی، ساخت و مکانیکال با ما (شرکت سدید) است و عملیات نصب برجها با شرکت همپا است.



وی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای تولید اوره و آمونیاک در مقاطع مختلفِ این تاورها انجام می گیرد و این سازه ها بسیار عظیم هستند.

به گفته صالحی، طول یکی از آنها 45 متر و قطر آن بیش از 5 متر است و طول دو برج دیگر 47 متر و قطر آنها بیش از 6 متر است.



مجری پروژه تاورهای پتروشیمی گلستان بیان کرد: به همین دلیل، حمل آنها از کارخانه ساخت (اهواز) تا مقصد بسیار دشوار است، بنابراین تصمیم گرفته شد که این تاورها در کارخانه پتروشیمی گلستان ساخته شود.



وی گفت: وظیفه و کار این تاورها تقطیر و کراکینگ (جداسازی ، تفکیک و ترکیب) است، وزن کل سه سازه مجموعا 750 تن و عمر مفیدشان 20 سال است ولی هر پنج سال یکبار باید بازبینی و تستهای مختلف بر روی آن انجام شود.



صالحی خاطرنشان کرد: این تاورها قادر هستند که 32 بار فشار را تحمل کنند و فونداسیون این تاورها را پتروشیمی گلستان طبق استانداردهای خاص خودش انجام داده است.



وی عنوان کرد: جرثقیل گَنتری (دروازه ای)، دستگاه نورد، دستگاههای جوش، رُتِیتور (گرداننده های سنگین) از جمله وسایلی هستند که برای ساخت این تاورها از جنوب به گلستان حمل شده اند.



وی تعداد کارکنان در بخش نورد پتروشیمی گلستان را هم اکنون 30 نفر اعلام کرد و گفت: این رقم در برخی زمانها به 60 نفر رسیده است.



صالحی اظهار داشت: شرکت سدید جهان صنعت هم اکنون پروژه هایی را در پالایشگاه آبادان، بندرعباس، توسعه برق خراسان، فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، بوشهر و رفسنجان در دست اجرا دارد.