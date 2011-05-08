73 درصد مصوبات ستاد تسهیل امور واحد های تولیدی دولت اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، علیرضا زاوشی ظهر روز یکشنبه با اعلام این خبر در جلسه ویژه ستاد تسهیل امور تولیدی دولت در اراک گفت: ستاد تسهیل امور تولیدی دولت در سفرهای پیشین به استان مرکزی مجموعا 593 مصوبه داشته که از این تعداد 74 مصوبه مربوط به شهرستان ساوه و 417 مصوبه مربوط به شهرستان اراک بوده است.

وی افزود: از مجموع 593 مصوبه ستاد تسهیل امور تولیدی دولت در استان مرکزی 253 مصوبه که معادل 73 درصد مصوبات می باشد اجرا شده و 179 مصوبه که معادل 27 درصد مصوبات است در دست اجرا می باشد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها اطلاع رسانی به شاغلان حوزه صنعت و معدن درمورد بسته حمایتی با همکاری رسانه های استان به صورت گسترده انجام شده است.

زاوشی خاطرنشان کرد: در این راستا 574 واحد آسیب پذیر استان نیز شناسایی و اقدامات لازم برای حمایت از آنها صورت گرفته که معرفی 161واحد آسیب پذیر استان برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل از جمله این اقدامات بوده است.