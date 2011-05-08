مجتمع فرهنگی، ورزشی توانبخشی قزوین تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، استاندار قزوین ظهر یکشنبه در بازدید از مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی جهان آباد ویژه جانبازان و ایثارگران استان بر تکمیل هرچه سریع تر این مجتمع تأکید کرد.

احمد عجم ضمن بازدید از قسمت های مختلف این مجتمع برای رفع مشکلات و اتمام هرچه سریعتر این پروژه دستور لازم را صادر کرد.

عجم جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی را مایه افتخار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: ایجاد چنین فضاهایی برای استفاده مختلف جانبازان و ایثارگران یک نیاز ضروری است.



استاندار قزوین بر طراحی مناسب محوطه این مجتمع نیز تأکید کرد و اظهارداشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان باید نسبت به جذب اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه اقدام کند.

وی تصریح کرد: استانداری هم برای اختصاص اعتبارات لازم به منظور تکمیل این مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی آمادگی لازم را دارد.

با توجه به حضور بیش از500 ایثارگر و جانباز در استان قزوین و در راستای اجرای دستور ریاست جمهور مبنی بر ارائه خدمات درمانی و رفاهی مناسب به ایثارگران، احداث مجموعه فرهنگی، رفاهی و ورزشی در قزوین در دستور کار مسئولان استان قرار گرفت.

فاز اول مجتمع فرهنگی، ورزشی توانبخشی ایثارگران قزوین با 15 میلیارد ریال اعتبار در زمینی به مساحت هشت هکتاردر دو کیلومتری جاده قزوین به بوئین زهرا در حال احداث است.

عملیات اجرایی این پروژه در فاز اول از تیرماه سال 88 آغاز شده که تکمیل و بهره برداری از آن 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.