نرخنامه مشاورین املاک و مستغلات در بندرعباس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال اینکه وضعیت نرخنامه مشاروین املاک در بندرعباس در سال 90 با توجه به طرح هدفمند شدن یارانه ها چگونه خواهد بود، بیان داشت: اصلاح قیمت کالاها و خدمات در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه ها در حال اجرا بوده و بر این اساس نرخ خدمات و حق مشاوره های املاک و مستغلات در مرکز استان هرمزگان مجددا مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

وی تصرح کرد: در بسته سیاستی و نظارتی تدوین شده در طرح تحول اقتصادی بخشی از کالاها و خدمات در اولویت نظارتی قرار گرفته اند که برای پیشگیری از افزایش غیرمنطقی نرخ اقلام مرتبط در این گروه نیاز به اعمال نظارت در سطح بازار بسیار ضروری به نظر می رسد.

عبدلی زاده خاطرنشان کرد: برای بررسی نرخنامه مشاورین املاک و مستغلات این شهرستان ، کمیته بررسی قیمت کالاها و خدمات سازمان بازرگانی از سایر استان های کشور ، نرخنامه مشاورین املاک و مستغلات را استعلام کرد و مشخص شد که تعرفه خدمات این صنف در شهرستان بندرعباس از سایر استان های کشور بالاتر است.

رئیس کمسیسون نظارت بر اصناف هرمزگان همچنین ادامه داد: پس از بررسی های مکرر و انجام کار کارشناسی، نرخنامه جدید توسط کمیته کارشناسی تنظیم و به تصویب اعضای کمیسیون نظارات بر اصناف استان رسیده و جهت اجرا به مجمع امور صنفی و اتحادیه صنف مشاورین املاک و مستغلات بندرعباس ابلاغ شد.

عبدلی زاده تأکید کرد: مسئولیت حسن اجرای این مصوبه بر عهده اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات شهرستان بندرعباس و مجمع امور صنفی این شهرستان است و مردم عزیز بندرعباس می توانند در صورت مشاهده تخلف با تلفن 124 اداره مشارکتهای مردمی سازمان بازرگانی استان تماس حاصل کنند تا در اسرع وقت به شکایات آنان رسیدگی شود.