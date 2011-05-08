ساختمان پلیس راه استان زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر یکشنبه در جریان بازدید مدیر کل دفتر فنی و امور پیمانهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: برای آسفالت رمپهای ورودی و خروجی مجتمع های خدماتی – رفاهی استان نیز در سال 89 مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که در صورت پایان یافتن زیرسازی و روسازی، روکش آسفالت رمپهای مجتمع های مذکور به انجام خواهد رسید.

همچنین مدیرکل دفتر فنی و امور پیمانهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات پاسگاههای پلیس راه ، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درخصوص نگهداری و بازسازی پاسگاههای پلیس راه اقدام خواهد کرد.

رضا نفیسی باتاکید بر زیبا سازی نمای پاسگاههای پلیس راه افزود: نگهداری، نوسازی، بازسازی و تعمیر ساختمان پاسگاههای پلیس راه ازاولویتهای دفتر فنی و امور پیمانها است.



در این جلسه سرهنگ رشتیانی فرمانده پلیس راه استان نیز گزارشی از وضعیت ساختمانهای پاسگاههای پلیس راه ارائه و درخواست افزایش اعتبارات مربوط به نگهداری ساختمانهای پاسگاههای پلیس راه استان را ارائه کردند.