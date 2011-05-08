"هما" در آسمان خرم آباد آفتابی نشد / افتتاح پرواز بدون هواپیما!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، از ساعات اولیه صبح امروز با اطلاع به رسانه های گروهی استان لرستان از آنها خواسته شد تا برای تهیه خبر ورود نخستین پرواز هواپیمایی هما به فرودگاه خرم آباد مراجعه کنند تا بالاخره بعد از مدتها فرودگاه خرم آباد شاهد پرواز شرکت ایران ایر باشد.

این در حالیست که معطلی دو ساعته خبرنگاران برای رویت پرواز شرکت هواپیمایی هما بی نتیجه ماند تا در نهایت پروازی که قرار بود برای نخستین بار در ساعت 10 و 45 دقیقه صبح امروز در فرودگاه خرم آباد بنشیند در ساعت 13 به دلیل آنچه شرایط نامساعد جوی عنوان شد لغو شود و مراسم افتتاحیه اولین پرواز ایران ایر بدون انجام پرواز و حضور هواپیما در فرودگاه رقم بخورد.

به هر حال هر چند که نخستین پرواز شرکت هما انجام نشد ولی به گفته معاون برنامه ریزی استانداری لرستان قرار است این شرکت هر هفته در فرودگاه خرم آباد یک پرواز را دایر کند.

محمد رضا ملکی راد با اشاره به راه اندازی این پرواز در روزهای یکشنبه هر هفته، عنوان کرد: این در حالیست که در صورت استقبال مردم از این پروازها امکان افزایش تعداد پروازها به دو یا سه پرواز در هفته وجود دارد.

وی تصریح کرد: امروز به خاطر شرایط خاص آب و هوایی و میزان پایین دید این پرواز انجام نشد ولی از هفته آینده این پرواز به طور مستمر دایر خواهد شد.

مدیر فرودگاه خرم آباد البته در این زمینه اظهارات دیگری دارد. علیرضا کاوان با اشاره به اینکه هم اکنون دید افقی در خرم آباد 3 هزار متر است، عنوان کرد: شرکت هواپیمایی هما اعلام کرده است که دید لازم برای فرود هواپیما باید حداقل 5 هزار متر باشد در صورتیکه فرودگاه خرم آباد این قابلیت را دارد که با دید یک هزار و 200 متر هم در آن فرود موفقی انجام داد.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگاران گفت: دید افقی در خرم آباد با وجود ریزگردهای عربی سه هزار متر ارزیابی شده است که انجام پرواز با این شرایط به تشخیص خلبان بازمی گردد.

نورالدین سپهوند تصریح کرد: تنها پدیده ای که هم اکنون در آسمان لرستان وجود دارد گرد و غبار است و از سوی شرکت یاد شده همین موضوع به عنوان علت لغو پرواز عنوان شده است.

همچنین مطابق اعلام محیط زیست استان لرستان هم اکنون غلظت ریزگردهای موجود در هوای استان نزدیک به 600 میکروگرم بر مترمکعب یعنی حدود سه برابر حد استاندارد است.

به هر حال به رغم اینکه انتظار مردم لرستان در سالن فرودگاه خرم آباد برای انجام نخستین پرواز هواپیمایی هما بی نتیجه ماند ولی امید می رود استان لرستان در هفته های آینده شاهد پروازهای شرکت هواپیمایی ایران باشد تا روند نامنظم پروازهای این فرودگاه به سرانجام خوشی ختم شود.