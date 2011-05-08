مجتمع رفاهی فرهنگیان البرز احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اکبر حلیمی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از معلمان نمونه و منتخب کشوری، استانی و منطقه ای ناحیه سه آموزش و پرورش کرج در موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر اظهار داشت: استان تازه تاسیس البرز در بسیاری حوزه ها از جمله در حوزه آموزش و پرورش با کمبودهایی مواجه است که امید می رود با تحقق این استان بخش اعظمی از مشکلات برطرف شود.

وی افزود: کمبود سرانه های رفاهی و خدماتی فرهنگیان آموزش و پرورش استان البرز از اهم مسائلی است که این قشر با آن مواجه است.

این مسئول با اشاره به اینکه برای رفع این کاستی ها برنامه هایی در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: احداث مجتمع رفاهی و خدماتی فرهنگیان استان در جاده برغان کرج از جمله اقداماتی است که پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز احداث می شود.

احداث مجتمع 55 هکتاری فرهگیان البرز از اهم اقدامات این اداره کل است

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز درادامه با تاکید بر اینکه در حوزه برقراری امکانات خدماتی و رفاهی فرهنگیان احداث مجتمع 55 هکتاری از اهم اقدامات این اداره کل است، یادآور شد: احداث این مجتمع که دارای ویژگی های مناسبی از جمله پیش بینی امکانات ورزشی، رفاهی و تفریحی در جاده تفریحی برغان است، می تواند گامی مهم در جهت تکریم و تجلیل واقعی از معلمان و فرهنگیان این استان به شمار رود.

وی تصریح کرد: سایر نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان نیز با فراهم کردن امکانات رفاهی در سایر استانهای کشور از جمله ؛ مشهد و مازندران و گیلان سعی دارند نسبت به رفع کمبودهای رفاهی ویژه فرهنگیان اقدام کنند.

به گفته حلیمی هم اکنون در برخی شهرستانهای این استان از جمله طالقان، کردان و چالوس مراکز اقامتی و تفریحی وجود دارد که فرهنگیان می توانند در ایام تعطیلات از آنها استفاده کنند.

وی معتقد است فراهم کردن امکانات مورد نیاز این قشر می تواند علاوه بر تزریق روحیه نشاط مضاعف به معلمان موجب پرورش صحیح آینده سازان ایران اسلامی که مهمترین مشخصه این قشر سرنوشت ساز است را فراهم کند.