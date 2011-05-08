به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس شیرمحمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سرمایه گذارانی که به مشهد می آیند در بدو ورود به شهر بیشتر در مکان‌های معروف و مشهور تمایل به سرمایه‌گذاری دارند و این به عنوان یک چالش برای حوزه شهری مطرح است.

وی به توانمندسازی مناطق محروم اشاره کرد و گفت: سطح درآمد این مناطق نسبت به سایر مناطق پایین‌تر است و باید برای افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در این مکان ها را دارند تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود.

وی تخفیفات را بهترین بسترسازی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق دانست و اذعان داشت: شهرداری باید در این خصوص تلاش کند و شورا هم با جدیت از شهرداری پشتیبانی و حمایت خواهد کرد.

وی در ادامه توسعه موزون و متوازن شهر را امری ضروری دانست و گفت: باید به سمتی حرکت کرد که تمام سطح شهر مشهد هماهنگ و یکپارچه توسعه یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تأکید کرد: فضای سبز، فرهنگ، روابط اجتماعی، مشارکت‌های مردمی باید در همه سطح شهر مشهد به‌ صورت متوازن توسعه یابد تا شهری در شأن شهر امام رضا (ع) و پایتخت معنوی ایران باشد.

وی در ادامه ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناهای اساسی در مناطق کم برخودار و حاشیه‌ ای را مناسب ارزیابی کرد و بیان داشت: شورای شهر مشهد هم در این زمینه از شهرداری پشتیبانی خواهد کرد.

وی همچنین بحث کمربندی‌ها، تقاطع‌های غیرهمسطح و کانال‌های جمع‌آوری آب های سطحی را مربوط به بالا و پایین شهر ندانست و افزود: این موارد مربوط به کل شهر است.

این مسئول از عنوان دوربرگردان برای پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح انتقاد کرد و بیان داشت: دوربرگردان واژه مناسبی برای این پروژه نیست زیرا ایجاد یک دوربرگردان با هزینه 35 میلیون تومانی فراهم می ‌شود اما پروژه شهید مفتح یک تقاطع غیرهمسطح است و هزینه‌ای بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان صرف آن شده است.

شیرمحمدی همچنین احداث و راه‌اندازی تقاطع غیرهمسطح شهید مفتح را کاری بزرگ خواند و بیان داشت: استفاده یک‌هزار و 300 آماتوربندی شاهدی برای این ادعا است.