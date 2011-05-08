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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

ازدواج های آسان موجب سالم‌سازی جامعه می شود

ازدواج های آسان موجب سالم‌سازی جامعه می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار گلستان با اشاره به نقش سازمان جوانان گفت: باید با تشویق و الگو دادن، ازدواج‌های آسان در سالم سازی جامعه نقش موثر دارد و یابد و جوانان را ترغیب به این مهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی ظهر یکشنبه در نشست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: شاید خیلی زودتر باید این فضاهای مسموم فرهنگی را از بین می‌بردیم ولی هم اکنون به جای پیشگیری در حال مبارزه هستیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با بیان اینکه پرکردن اوقات فراغت با مظاهر دینی فرهنگی در بین خانواده‌ها باید در دستور کار باشد، افزود: رسانه‌ ملی با برنامه‌های آموزشی مناسب می‌تواند در آگاه‌سازی خانواده‌ها از خطرات و آسیب‌های فرهنگی آگاه سازند.

مهدوی گفت: اشتغال خانگی برای بانوان می‌تواند سرگرمی‌ برای خانواده ایجاد کند و اوقات فراغت آنها را به جای نشستن در کنار مظاهر ضدفرهنگی پر کند.
 
وی با اشاره به نقش ازدواج در سالم‌سازی جامعه و عدم گرایش جوانان به مظاهر فرهنگی غرب خاطرنشان کرد: رویکرد ازدواج آسان، آگاهانه و به موقع و پایدار را در استان باید جدی گرفته شود.

مشاور استاندار گلستان در امور بانوان اظهار داشت: ایجاد روابط سالم بین انسان‌ها باید به عنوان مدل و الگو در جامعه تعریف شود.
 
وی به نقش مصوبات مجلس اشاره کرد و افزود: مصوبات مجلس می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده موثر باشد.
 
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان بحث دور کاری را از مصوبات خوب دولت دانست و تصریح کرد: اگر دورکاری درست در دستور کار حوزه بانوان قرار گیرد می‌تواند کمک خوبی برای این حوزه باشد.
 
مهدوی خاطرنشان کرد: این اقدام فقط از نگاه کاهش هزینه‌های دولت با اهمیت نیست بلکه بهترین تاثیر برای تقویت بنیان خانواده به دلیل حضور بانوان در کانون گرم خانواده خواهد بود. 
کد مطلب 1307045

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