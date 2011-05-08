به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی ظهر یکشنبه در نشست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: شاید خیلی زودتر باید این فضاهای مسموم فرهنگی را از بین می‌بردیم ولی هم اکنون به جای پیشگیری در حال مبارزه هستیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با بیان اینکه پرکردن اوقات فراغت با مظاهر دینی فرهنگی در بین خانواده‌ها باید در دستور کار باشد، افزود: رسانه‌ ملی با برنامه‌های آموزشی مناسب می‌تواند در آگاه‌سازی خانواده‌ها از خطرات و آسیب‌های فرهنگی آگاه سازند.



مهدوی گفت: اشتغال خانگی برای بانوان می‌تواند سرگرمی‌ برای خانواده ایجاد کند و اوقات فراغت آنها را به جای نشستن در کنار مظاهر ضدفرهنگی پر کند.



وی با اشاره به نقش ازدواج در سالم‌سازی جامعه و عدم گرایش جوانان به مظاهر فرهنگی غرب خاطرنشان کرد: رویکرد ازدواج آسان، آگاهانه و به موقع و پایدار را در استان باید جدی گرفته شود.



مشاور استاندار گلستان در امور بانوان اظهار داشت: ایجاد روابط سالم بین انسان‌ها باید به عنوان مدل و الگو در جامعه تعریف شود.



وی به نقش مصوبات مجلس اشاره کرد و افزود: مصوبات مجلس می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده موثر باشد.



مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان بحث دور کاری را از مصوبات خوب دولت دانست و تصریح کرد: اگر دورکاری درست در دستور کار حوزه بانوان قرار گیرد می‌تواند کمک خوبی برای این حوزه باشد.



مهدوی خاطرنشان کرد: این اقدام فقط از نگاه کاهش هزینه‌های دولت با اهمیت نیست بلکه بهترین تاثیر برای تقویت بنیان خانواده به دلیل حضور بانوان در کانون گرم خانواده خواهد بود.