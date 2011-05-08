نامه های مردمی به رئیس جمهور در مرحله ثبت و ارجاع به دستگاه های مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در بازدید سرزده از ستاد پردازش نامه های دور سوم سفر دکتر احمدی نژاد و هیئت دولت، چگونگی فعالیت این ستاد در ثبت و تلخیص مکاتبات انجام شده و ارجاع آن به دستگاه های مرتبط را مورد بررسی قرار داد .

وی در این بازدید اظهار داشت: از 173 هزار و 460 مکاتبه و نامه مردمی به رئیس جمهور تاکنون 20 هزار و 151 فقره برای پاسخگویی به مدیران اداره ها و نهادهای دولتی استان ارجاع شده است.

وی گفت: بر اساس پیش بینی حداکثر تا سه ماه آینده به تمامی مکاتبات پاسخ داده خواهد شد و برای اطلاع به آدرس متقاضیان ارسال می شود.

وی افزود: حدود 75 نفر در ستاد پردازش نامه های دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به سیستان و بلوچستان مشغول انجام مراحل بازگشایی، تلخیص، ثبت و ارجاع مکاتبات به دستگاه های مسئول هستند.