تقاطع شهید عباسپور مشهد شهریور امسال افتتاح می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نگاه و توان مثبتی در مجموعه شهرداری وجود دارد که تأثیرگذاری مناسبی را برای اجرای سریع‌ تر پروژه ها به وجود آورده است.

وی در ادامه به چالش‌های موجود در پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید مفتح اشاره کرد و گفت: در این کار، مشکل جدی برای عبور و مرور مردم به وجود آمده بود و برای عبور از عرض مشکلاتی وجود داشت که به ‌‌دنبال ایمن ‌سازی هستیم.

پژمان تأکید کرد: هم اکنون ایمن‌ سازی در حال انجام است و ظرف پنج ماه آینده ایمن‌ سازی تقاطع غیرهمسطح شهید مفتح به اتمام می ‌رسد.

وی در خصوص اجرای طرح ترافیک در هسته مرکزی مشهد برای تابستان امسال نیز گفت: برای عید امسال این طرح اجرا نشد که طرح مطالعاتی در این خصوص در حال اجراست.

شهردار مشهد ادامه داد: افزایش محدوده و نظام زوج و فرد از جمله محورهای است که در این مطالعات مورد بررسی قرار می‌ گیرد و در نهایت اجرای طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر منوط به این مطالعات در معاونت حمل و نقل و ترافیک است.

پژمان در خصوص بحث اتوبوس‌های دو طبقه نیز گفت: این موضوع در مرحله تفاهم ‌نامه مانده است و به ‌دنبال تأمین منابع مالی آن نیز هستیم.