اساس پیشرفت هر جامعه در گرو فراهم کردن زیرساختهای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ملا احمد فخری در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جوانرود، اظهار داشت: دستگاه های فرهنگی و رسانه های جمعی نقش تاثیرگذاری در ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه دارند.

وی تصریح کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وجود پر برکت ولایت فقیه، فضا برای انجام کار فرهنگی در جامعه بسیار مناسب و آماده است و باید با بهره گیری از این فرصت ها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ دینی مردم بیش از پیش تلاش کنیم.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: کار فرهنگی وارتقاء فرهنگ عمومی جامعه می تواند نقش کلیدی و تاثیر گذاری در جهاد اقتصادی داشته باشد .

حجت الاسلام آفتابی افزود: با همدلی وهمفکری می توان برنامه های بزرگ وتاثیر گذاری در راستای مناسبت های مختلف اجتماعی ودینی انجام داد تا رضایتمندی مردم در این زمینه بیشتر شود .

وی تصریح کرد: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان در آینده با اجرای برنامه های شاخص از جمله برگزاری جشنواره های منطقه ای، برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی وآموزش مهارتهای زندگی همه توان خود را در راستای اعتلای فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) متمرکز می نماید .

فرماندار شهرستان جوانرود هم بهره گیری از توان وظرفیت تمام دستگاه ها در اجرای برنامه های فرهنگی را ضروری دانست وگفت: دستگاه ها باید با همدلی وهمفکری آمادگی لازم را برای برنامه ریزی های فرهنگی در شهرستان ایجاد کنند .

علی رستمی افزود: جامعه از مسئولان فرهنگی، علمی ومذهبی انتظار دارد در این زمینه برنامه ریزی دقیق ومناسب ارائه دهند تا ضمن جلوگیری از موازی کاری، توان همه در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی واسلامی متمرکز شود .