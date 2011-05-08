اختصاص 230 میلیارد ریال برای ایجاد پایگاه امداد و نجات هوایی بوشهر

دکتر رضا مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این اعتبار در سفر سوم هیئت دولت به استان اختصاص یافت که 150 میلیارد ریال آن صرف ایحاد پایگاه امداد و نجات هوایی در منطقه کنگان و 80 میلیارد ریال دیگر نیز صرف خرید بالگرد و تجهیزات آن خواهد شد.

وی به برنامه های هفته هلال احمر در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در این هفته که از امروز برگزار شده برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی برگزار خواهد شد و از امدادگران هلال احمر به ویژه دواطلبان تجلیل می شود .

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: هم اینک 50 هزار نفر امدادگر در استان بوشهر با جمعیت هلال احمر همکاری می کنند.