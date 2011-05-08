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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

مومنی خبر داد:

اختصاص 230 میلیارد ریال برای ایجاد پایگاه امداد و نجات هوایی بوشهر

اختصاص 230 میلیارد ریال برای ایجاد پایگاه امداد و نجات هوایی بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل حمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: 230 میلیارد ریال اعتبار برای پایگاه ایجاد امداد و نجات هوایی بوشهر اختصاص یافت.

دکتر رضا مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این اعتبار در سفر سوم هیئت دولت به استان اختصاص یافت که 150 میلیارد ریال آن صرف ایحاد پایگاه امداد و نجات هوایی در منطقه کنگان و 80 میلیارد ریال دیگر نیز صرف خرید بالگرد و تجهیزات آن خواهد شد.

وی به برنامه های هفته هلال احمر در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در این هفته که از امروز برگزار شده برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی برگزار خواهد شد و از امدادگران هلال احمر به ویژه دواطلبان تجلیل می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: هم اینک 50 هزار نفر امدادگر در استان بوشهر با جمعیت هلال احمر همکاری می کنند.

کد مطلب 1307057

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