موفقیت احمدی نژاد در عرصه های داخلی و خارجی با پشتیبانی ولایت فقیه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر درمشهد، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج ‌الدینی که در گلزار شهدای بهشت فضل نیشابور سخن می گفت، افزود: امروز در جامعه، محور وحدت، ولایت فقیه است.

وی تأکید کرد: ما اگر بخواهیم انسجام خود را حفظ کنیم، همه باید تبعیت خود را از ولایت فقیه داشته باشند.

وی اظهار داشت: در یک جامعه پویا، گروه‌های سیاسی مختلفی می‌توانند وجود داشته باشند؛ اما باید خط مرزهایی چون ولایت فقیه و قانون اساسی را رعایت کنند.

وی یادآور شد: آنهایی که در فتنه 88 لغزیدند به خاطر این بود که از ولایت دور شدند و قدرت‌طلبی و ریاست‌طلبی، چشم آنها را کور کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اگر امروز امام از مرقد مطهر خود سربلند کند یک احسنت کامل به رهبر عزیز می‌گوید، تصریح کرد: مقام معظم رهبری آن‌چنان انقلاب را پس از ارتحال امام هدایت کرد که مایه سربلندی و خوشحالی است.

میرتاج‌الدینی گفت: علت اینکه 33 سال ملت ایران عزتمند است، این است که پرچم جهاد را زمین نگذاشته است.

وی افزود: ملت ایران چون تسلیم جنگ‌های نرم و سخت آمریکا و هم‌پیمانانش نشد، عزت یافت.

وی با بیان اینکه باید نمونه‌های عینی در جامعه باشند تا دیگران به آنها تاسی کنند، توضیح داد: اگر جوانان ملت بزرگ ایران در عرصه انقلاب، دفاع مقدس و صحنه های مختلف ایثار و شهادت طلبی نداشتند، امروز جوانان لبنان و فلسطین هم به پیروی از آنان حرکت و این نشان می‌دهد که ریشه این انقلاب‌ها، اسلامی است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مساجد و حسینیه‌ها را در بحرین تخریب می‌کنند، اظهار داشت: وهابیت آل سعود خائن و نوکر آمریکا، این مراکز را منبع آگاهی و انقلاب می‌بینند و لذا آنها را خراب می‌کنند.

میرتاج‌الدینی گفت: یکی از کارهایی که حضرت زهرا (س) به اشکال مختلف در طول زندگی انجام داد، دفاع از ولایت امیرالمومنین(ع) و دفاع از رهبرش بود.