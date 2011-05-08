برخی از شخصیتها با اعمال خود منافع ملی را به خطر می اندازند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حبیب قهرمانی ظهر یکشنبه در نشست مشترک با حضور مدیر فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و برخی فعالان عرصه بین الملل اظهار داشت: بعضی ها دانسته یا ندانسته با سخنان، موضع گیریها و انجام برخی اعمال خود، منافع ملی را به خطر انداخته و موضع دلسوزان نظام را در عرصه بین الملل تضعیف می‌کنند.



وی ادامه داد: ما باید با گذشت و گلایه‌های درون خانوادگی و یا اقدامات منطقی نظام مند، باعث یاس استکبار شویم و از طرف دیگر درصدد وحدت، همدلی و همگرایی درون نظام برآییم.



قهرمانی اظهار داشت: یکی از خواسته‌های رهبر معظم انقلاب این است که ما در عرصه بین‌المللی فعال باشیم و فعالیت هوشمندانه در عرصه بین‌الملل نیاز به جهاد، ایثار و جدیت و کوشش فراوان و همگرایی سازمان های فعال در بخش بین الملل دارد.



وی گفت: وقتی ما این اقدمات را به خوبی عملیاتی کردیم به تعبیر رهبر معظم انقلاب "العلم سلطان"، علم سلطان خواهد بود، علم به همراه خود اقتدار دارد و زمانی اقتدار بین‌المللی برای ما حاصل خواهد شد که به بیانات با ارزش رهبری و دیدگاهها و بینشهای نفیس ایشان عمل کنیم.



قهرمانی تصریح کرد: متاسفانه گاهی اوقات ما این بیانات رهبر معظم انقلاب را بسیار گذرا و در حد شنیدن می‌شنویم و آنها را پیگیر نمی کنیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی‌دهیم تا با تامل در آنها با بصیرت، تعصب خودساخته در ذهن را بشکنیم و به چیزی جز خدمت به خداوند و خلق خدا نیندیشیم.



وی با بیان اینکه در سخنان رهبر فرزانه انقلاب مباحث راهبردی زیادی نهفته است ولی متاسفانه یا کسی روی سخنان ایشان، پژوهش چشمگیری انجام نداده و یا ما از آن غفلت ورزیده‌ایم، تاکید کرد: تمام سخنان معظم له قابل پژوهش و سند پژوهش هستند.



بیانات رهبر معظم انقلاب مورد پژوهش جدی قرار گیرد



وی گفت: آنچه در ساحت بین المللی اهمیت دارد این است که واژه به واژه بیانات رهبر معظم انقلاب قابل پژوهش قرار دهیم و آثار و نتایج آن را عملیاتی کنیم و این کار همت والا، روحیه جهادی می‌خواهد و تنها روحیه بسیجی می‌تواند به این هدف دست پیدا کند.



قهرمانی اظهار داشت: با برنامه ریزی منسجم، دقیق و پیگیرانه، آثار و نتایج این کار را در کوتاه مدت و درازمدت خواهیم دید. اگر چه کار فرهنگی، کار اقتصادی نیست ولی جهاد فرهنگی مبنایی برای جهاد اقتصادی محسوب می‌شود.



جهاد فرهنگی مقدمه جهاد اقتصادی است



وی با اشاره به اینکه عرصه فرهنگی از عرصه اقتصادی غیرقابل تفکیک است، گفت: جهاد فرهنگی مقدمه جهاد اقتصادی است و اگر ما در علم و فرهنگ رشد داشته باشیم اقتصاد ما نیز خود به خود شکوفا خواهد شد، بنابراین توسعه علمی و فرهنگی زمینه ساز رشد اقتصادی خواهد بود.



وی افزود: در حالی که این نهضت در تعاملات بین‌المللی ارزشمند است باید کاری کنیم که نظام جمهوری اسلامی را به عنوان تنها حکومت مقدس شیعه در جهان که دشمنان رنگارنگی دارد با مبانی علمی اصیل خود به صورت صحیح به جهان معرفی کنیم.



قهرمانی یادآور شد: اعزام جوانان به عنوان سفیران علمی جمهوری اسلامی به همایش‌های بین‌المللی و تشکیل نهضت‌های علمی، برای ما نقش مثبت داخلی و نقش بازدارندگی خارجی دارد و از این طریق می توانیم بسیاری از توطئه‌ها و تبلیغات منفی دشمنان را خنثی کنیم.



اظهارنظر خلاف نظام باعث تضعیف منافع ملی خواهد شد



وی ادامه داد: باید بدانیم هرگونه موضع گیری خلاف راهبرد بنیادین نظام، به تضعیف ما در منطقه و جهان می‌انجامد. چرا ما گاهی فراموش یا غفلت می‌کنیم که انقلاب اسلامی دشمنان کینه توز زیادی دارد.



قهرمانی اظهار داشت: هر کدام از نهادها، دستگاه‌ها و مسئولان نظام جمهوری اسلامی به نوعی برای تحقق آرمانهای امام راحل، انقلاب اسلامی و مطالبات به حق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مسئولیت دارند.

